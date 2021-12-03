Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Прямо в груди: у центрі Києва чоловіка проткнули ножицями

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
3 грудня, 12:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нападнику тепер загрожує до 8 років позбавлення волі
Нападаючого затримали / Колаж "Сьогодні"
Нападаючого затримали / Колаж "Сьогодні"

У центрі столиці житель Київської області поранив ножицями перехожого.Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі

Невідомий поранив чоловіка у підземному переході біля станції метро "Майдан Незалежності" через те, що між ними виник конфлікт. У поліції сайту "Сьогодні" повідомили, що чоловіки були незнайомі.

"Конфлікт виник спонтанно. Ці двоє чоловіків раніше не були знайомі", – уточнила нам у коментарі прес-офіцер Шевченківського управління поліції столиці Ганна Зубрева.

Ножицями нападник влучив груди постраждалому. На місце прибули поліцейські. Чоловіка з пораненням госпіталізували до лікарні.

Як покарають винуватця

Правоохоронці встановили особу порушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний житель Київської області. Раніше він уже був засуджений за крадіжку.

Поліцейські розпочали кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У Кирилівці молодого хлопця вбили через українську мову

Як стало відомо, загиблого звали Миколу. За словами батька хлопця, на його сина напав чоловік родом із Луганська. Він був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Реклама
ТОП публікацій
Інна Собора

Інна Собора

Редактор розділу Київ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 642

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти