Прямо в груди: у центрі Києва чоловіка проткнули ножицями

Нападнику тепер загрожує до 8 років позбавлення волі

Нападаючого затримали / Колаж "Сьогодні"

У центрі столиці житель Київської області поранив ножицями перехожого.Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Невідомий поранив чоловіка у підземному переході біля станції метро "Майдан Незалежності" через те, що між ними виник конфлікт. У поліції сайту "Сьогодні" повідомили, що чоловіки були незнайомі.

"Конфлікт виник спонтанно. Ці двоє чоловіків раніше не були знайомі", – уточнила нам у коментарі прес-офіцер Шевченківського управління поліції столиці Ганна Зубрева.

Ножицями нападник влучив груди постраждалому. На місце прибули поліцейські. Чоловіка з пораненням госпіталізували до лікарні.

Як покарають винуватця

Правоохоронці встановили особу порушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний житель Київської області. Раніше він уже був засуджений за крадіжку.

Поліцейські розпочали кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У Кирилівці молодого хлопця вбили через українську мову

Як стало відомо, загиблого звали Миколу. За словами батька хлопця, на його сина напав чоловік родом із Луганська. Він був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською.

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