Прямо в груди: у центрі Києва чоловіка проткнули ножицями

У центрі столиці житель Київської області поранив ножицями перехожого.Поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє поліція Києва.
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Невідомий поранив чоловіка у підземному переході біля станції метро "Майдан Незалежності" через те, що між ними виник конфлікт. У поліції сайту "Сьогодні" повідомили, що чоловіки були незнайомі.
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"Конфлікт виник спонтанно. Ці двоє чоловіків раніше не були знайомі", – уточнила нам у коментарі прес-офіцер Шевченківського управління поліції столиці Ганна Зубрева.
Ножицями нападник влучив груди постраждалому. На місце прибули поліцейські. Чоловіка з пораненням госпіталізували до лікарні.
Як покарають винуватця
Правоохоронці встановили особу порушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний житель Київської області. Раніше він уже був засуджений за крадіжку.
Поліцейські розпочали кримінальну справу за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
У Кирилівці молодого хлопця вбили через українську мову
Як стало відомо, загиблого звали Миколу. За словами батька хлопця, на його сина напав чоловік родом із Луганська. Він був у стані алкогольного сп'яніння і нібито почав конфліктувати з Миколою через те, що той говорив українською.
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