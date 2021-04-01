"Це не жарти": під стінами Офісу президента влаштували перфоманс з клоунами (фото)

У Києві 1 квітня, в День сміху, Нацкорпус проводить акцію під стінами Офісу президента, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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До будівлі принесли плакати, клоунів, а також намети, які обвішані бинтами в фарбі.

"В рамках акції ми нагадаємо президенту, чому діяльність колабораціоністів – це зовсім не смішно", – пишуть на сайті Нацкорпуса.

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Як пише прес центр Нацкорпуса, ще 19 лютого 2021 року РНБО ввела санкції стосовно Медведчука, його дружини Оксани Марченко і пов'язаних з одіозним політиком компаній.

Також в офісах організації "Український вибір", головою якої є Віктор Медведчук, СБУ провела ряд обшуків, пов'язаних з антиукраїнською підривною діяльністю цієї організації.

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"Санкції та обшуки – це, безумовно, позитивні кроки. Однак ніякі напівзаходи не є дієвим механізмом для протидії п'яту колону. Кум Путіна Медведчук, координатор бойових загонів ОТЗЖ Ківа, проросійський пропагандист Шарій і всі, хто працював проти України, повинні понести покарання" , – пишуть в прес-службі.

Тому Нацкорпус проводить акцію-перформанс біля будівлі Офісу Президента.

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В рамках акції вони хочуть нагадати президенту, чому діяльність колабораціоністів – це зовсім не смішно.

Зараз на місці палять фаєри.

Раніше ми писали, що в Харкові "Нацкорпус" увірвався на сесію райради.

Нагадаємо, що "Нацкорпус" назвав фермером учасника бійки під Радою, фото якого стало мемом .

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