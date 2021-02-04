Робота в Києві: торговельна мережа "АТБ" підтвердила звання кращого роботодавця в українській торгівлі

Дослідження міжнародного кадрового порталу grc.ua показало, що у 2019–2020 роках компанія "АТБ" посіла лідируючі позиції в рейтингу кращих роботодавців у галузі роздрібної торгівлі. Роботу у великій команді лідера вітчизняного ритейлу вважають привабливою багато здобувачів вакансій, у тому числі й у нашій Київській області, оскільки за довгі роки діяльності компанія заслужила бездоганну репутацію надійного роботодавця. Переваги працевлаштування в "АТБ" не обмежуються офіційною зарплатою та надаваним соцпакетом. Є можливість пройти безоплатне навчання, після чого стати висококласним фахівцем і почати будувати кар'єру.

Мільйони українських громадян знають "АТБ" як найнадійнішого, перевіреного часом постачальника гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності за максимально доступними цінами. Магазини найбільшої вітчизняної торговельної мережі відвідують понад 4 млн українців, серед яких чимало і жителів нашого Києва (у столиці й області вже функціонує більш ніж триста супермаркетів "АТБ"). Компанія працює на українському ринку ритейлу понад чверть століття та посідає лідируючі позиції за багатьма показниками. Сьогодні "АТБ" є не тільки лідером галузі роздрібної торгівлі за товарообігом, географією присутності, кількістю магазинів, обсягом сплачених податків, але й найбільшим роботодавцем – на підприємствах корпорації "АТБ" працевлаштовано понад 68 тисяч осіб. Це означає, що десятки тисяч українських родин у 24 областях України, включаючи й Київську, мають стабільне джерело доходу.

Величезна команда "АТБ" постійно зростає. Вибравши для себе стратегію динамічного розвитку, компанія щорічно відкриває приблизно сотню нових супермаркетів, а в 50–60 магазинах проводить модернізацію. По всій країні завдяки цьому створюють до десяти тисяч нових робочих місць щороку. Наприклад, у 2020-му, який запам'ятався пандемією та складностями в економіці, в країні прийняли перших покупців 127 нових супермаркетів "АТБ". Тепер у 308 населених пунктах України працюють 1205 магазинів цієї мережі. За минулий рік працевлаштовані та почали будувати успішну кар'єру в дружній команді галузевого лідера 5,5 тисячі осіб. Це дуже важливо і для великих міст, і для української глибинки.

Безробіття є однією із ключових проблем вітчизняної економіки. Останніми роками через це спостерігають масштабний відтік кваліфікованої робочої сили за кордон. Кадрова політика компанії "АТБ" спрямована на системний стабільний розвиток найціннішого ресурсу – людського капіталу. Щоб мати у штаті висококласних фахівців: грамотних керівників, продавців, касирів – компанія ще на початку 2000-х років вирішила навчати кадри своїм коштом. У Дніпрі створили перший учбовий центр "АТБ". Після цього аналогічні центри підготовки персоналу з'явилися в Києві, Львові й Одесі. Щорічно в них підвищують кваліфікацію й одержують можливість підніматися кар'єрними сходинками у компанії більш ніж 4000 осіб. Такі кузні кадрів є гордістю компанії та забезпечують її якісним кадровим резервом. Цікаво, що понад 85% керівників торговельної мережі "АТБ" прийшли працювати в компанію на найпростіші посади. Вони вивчилися, стали гарними фахівцями та побудували успішну кар'єру.

Компанія "АТБ" за підсумками року втримала свої позиції в рейтингу кращих роботодавців в українській торгівлі. За даними дослідження міжнародного кадрового порталу grc.ua (колишній HeadHunter) саме роботу в "АТБ" здобувачі вакансій, у тому числі й кияни, вважають найбільш привабливою. Причому йдеться як про професіоналів, що мають багатий досвід, так і про тих, хто шукає свою першу роботу.

Крім флагмана – торговельної мережі "АТБ-Маркет" – до складу корпорації "АТБ" входять численні підприємства, що займаються управлінням активами, логістикою, виробництвом продуктів харчування. Саме завдяки потужному кадровому потенціалу вони багато років є лідерами у своїх сегментах бізнесу. Мільйони українців можуть щодня купувати свіжі продукти та якісні товари першої необхідності. Майже 70 тисяч наших громадян, серед яких чимало й жителів Києва, є співробітниками цих компаній. Вони мають стабільну роботу, конкурентну зарплату та впевені у завтрашньому дні.

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