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Роботи на мільйони євро. Вагони київського фунікулера можуть замінити в цьому році

4 березня, 18:10

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Киян обурила заявлена вартість вагонів підйомника

У цьому році в Києві може початися капітальний ремонт столичного фунікулера. Про це сайту "Сьогодні" повідомили в комунальному підприємстві "Київпастранс", на балансі якого знаходиться незвичайний і найстаріший вид транспорту. Працює в Києві з 7 травня 1905 року.

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Зараз в соціальних мережах активно обговорюється інформація про вартість робіт, зазначених у тендерній документації.

"У рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Міський громадський транспорт України", комунальне підприємство "Київпастранс" публікує запрошення до участі в тендері по закупкам: Поставка 2 нових кабін фунікулера для перевезення пасажирів, обладнання до них і супутніх послуг на загальну суму 6498 375,00 євро, без ПДВ і, при необхідності, без митних зборів", – сказано в оголошенні.

Багато "експерти" пишуть скільки можна було купити на зазначені кошти автомобілів швидкої допомоги або електро-автобусів для перевезення пасажирів в місті.

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Людей обурює ціна і вони вважають, що зазначена сума – це вартість лише двох вагонів.

"Так, капітальний ремонт фунікулера заплановано на цей рік, все залежить від того, як будуть проведені всі необхідні процедури. Зараз виконуються підготовчі роботи. На період виконання капітального ремонту фунікулер буде закриватися. Поки невідомо на який строк і коли. Вартість запланованих робіт вказана в тендерній документації. Будуть торги, і хто запропонує кращу ціну, той і виграє. У зазначену вартість входять не тільки два вагони, але і супутні товари і послуги. Наприклад, запасні частини, устаткування, навчання персоналу", – прокоментували сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс".

На підприємстві зазначають, що київський фунікулер – це не звичайний автобус або тролейбус.

"Це цілий технічний комплекс. Для нього необхідний штучний і індивідуальний товар з певними параметрами і технічними особливостями. Фактично це спеціальне індивідуальне замовлення під всі параметри нашого фунікулера", – додають в КП "Київпастранс".

Про плани замінити київський фунікулер столичні власті заявляють кілька років. Адже київським вже більше 115 років, а його капітальний ремонт робився в 80 роках минулого століття. Нагадаємо, що підйомник, щороку закривають на ремонт на місяць. Це терміну вистачає, щоб перевірити справність усіх його механізмів і знову запустити в роботу.

У 2018 року мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що фунікулер капітально відремонтують і замінять його вагони в 2019 році.

"У наступному році ми встановимо новий прозорий фунікулер фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами", – повідомив він.

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На сайті компанії Doppelmayr Garaventa повідомляють, що фунікулери фірми "можна встановити в місті, за містом або в гірській місцевості, оскільки рейкова система з канатною тягою без проблем долає вигини або зміни ухилу".

Нагадаємо, київський фунікулер був відкритий в 1905 році, остання реконструкція проводилась ще в 1980-х.

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Київ ремонт фунікулер Київпастранс

Джерело: Сьогодні

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