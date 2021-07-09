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Поранив трьох людей: "голосіївському стрілку" обирають запобіжний захід

9 липня 2021 9:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Біля суду зібралися його прихильники

Біля суду зібралися прихильники Івана Мартинюка. Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Біля суду зібралися прихильники Івана Мартинюка. Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

У Голосіївському суді Києва сьогодні, 9 липня, оберуть запобіжний захід Івану Мартинюку, який забарикадувався в квартирі і поранив трьох людей.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Влад Гарнаєв, біля суду зібралася група підтримки "голосіївського стрілка" – декілька десятків людей,- які вважають, що його квартира була продана незаконно.

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Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Дії підозрюваного кваліфікують відразу за кількома статтями – як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків і замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

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Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 7 липня патрульні приїхали на виклик через конфлікт у квартирі. Суперечка виникла між двома власниками приміщення. Один із них відкрив вогонь із мисливської рушниці.

Крім того, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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