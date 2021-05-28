"Розслаблятися рано". Кличко розповів, скільки життів забрав коронавірус за добу

У київські лікарні довелося госпіталізувати 62 пацієнта за минулу добу

У Києві за минулу добу виявили 384 нових випадки інфікування COVID-19. Це на 70 випадків менше, ніж вчора. Померли 15 чоловік – всього 5070 летальних випадків у столиці.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.

З початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 205 901 чоловік.

За добу захворіло:

218 жінок у віці від 18 до 94 років;

148 чоловіків у віці від 18 до 86 років;

9 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 1 до 15 років.

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У київські лікарні довелося госпіталізувати 62 пацієнта, інфікованих коронавірусом, і 87 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в таких районах:

Святошинському – 87,

Солом'янському – 82,

Голосіївському районах – 74.

Всього одужали 161 900 людей у столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили більше трьох тисяч нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 2 189 858 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 208 українців.

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Також нагадаємо, в Україні розробляють вакцину від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні