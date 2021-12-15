Витрата на ремонт Південного мосту: в офіс "Київавтодору" прийшли з обшуками

Столична прокуратура провела обшуки в офісах "Київавтодор" та підрядника. Все через розтрату коштів на ремонт Південного мосту.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва. Facebook.
"Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, вчиненої в особливо великих розмірах. Загальна сума підряду становила 148,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.
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Частина робіт, які згідно з документами були виконані підрядником на об'єкті в період з вересня по ноябрь, не відповідають заявленим обсягам та вартості.
"Проведено обшуки в офісних приміщеннях згаданих підприємств з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України", – додають у прокуратурі.
Що кажуть у корпорації
У комунальній корпорації "Київавтодор" "Сьогодні" повідомили, що співробітники столичної прокуратури приходили до них із обшуком учора.
"Ми надали співробітникам прокуратури всі документи щодо Південного мосту, які їх цікавили. Усі ці тендерні документи є у відкритому доступі на сайті Прозоро", – розповіли в КК "Київавтодор".
Обшуки у Києві
Останнім часом у Києві практично щодня столична прокуратура разом із Державним бюро розслідувань повідомляють про нові обшуки у столичних держструктурах.
- 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн. грн. за роботи, які не виконувались.
- 17 серпня пройшли обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи у Солом'янському районі Києва.
- 17 серпня обшуки пройшли у КП "Київкомунсервіс" та його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадовці КМДА та КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які насправді не надавалися.
- 16 липня прокуратура прийшла до КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються у розкраданні 7 млн грн на придбання товарів та виконання капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
- 8 липня у головному офісі ЗАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства
- 16 вересня через крадіжки грошей на закупівлі пасажирських ліфтів у "Житлоінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками.
- 5 жовтня у "Київтеплоенерго" та "Київводоканал" прийшли з обшуками.
- 5 листопада пройшли обшуки в так званому тіньовому офісі підрядних компаній. За даними правоохоронців, йдеться про замах на розкрадання 3 мільярдів гривень під час будівництва Подільського мосту.