Розтрати 22 млн в банку "Аркада": екс-заступнику голови повідомили про підозру

Раніше за даним фактом про підозру було оголошено екс-голові правління банку "АРКАДА"

Екс-першому заступнику голови правління банку "Аркада" повідомили про підозру в розтраті 22 млн гривень.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Так, екс-головою правління АТ АКБ "АРКАДА" спільно з першим заступником був організований механізм протиправної розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва із залученням підконтрольних юридичних осіб.

"Вказаними службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватир становить від 169,75 грн до 190, 55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з невиконанням довірителями умов акційних програм банком прийнято рішення про розірвання договорів інвестування та повернення довірителям коштів. Однак, банком безпідставно повернуто довірителям кошти в сумі 22 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих коштів.

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Нагадуємо, що раніше за даним фактом про підозру оголошено було екс-голові правління АТ АКБ "АРКАДА".

Раніше ми писали, що досудове розслідування розкрадання активів збанкрутілого банку "Аркада" завершилося, матеріали передають до суду.

Також ми повідомляли, що центральний офіс банку "Аркада" хочуть продати майже за мільярд.