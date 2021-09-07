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Розбиті польоти і мрії. У Києві знищили унікальні вітражі (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 вересня, 19:48
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Цього року в департамент зверталися активісти, щоб вітражам присвоїли охоронний статус, але зробити цього не вдалося
Вітражі київської художниці Олени Гнєдаш знищені. Фото: колаж "Сьогодні"
Вітражі київської художниці Олени Гнєдаш знищені. Фото: колаж "Сьогодні"

У будинку культури заводу "Електронмаш" знищили вітражі "Політ" і "Мрія", які створила художниця Олена Гнєдаш у 1985 році. Користувачі соціальних мереж з обуренням сприйняли цю новину, адже яскраві вітражі можна було зберегти і не допустити їх знищення.

У департаменті охорони культурної спадщини КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що будівля на вул. Кільцева дорога, 4 і вітражі на обліку як пам'ятники або об'єкти культурної спадщини не перебували.

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Знімки до і після. Фото: Юлія Мельник/Facebook
Знімки до і після. Фото: Юлія Мельник/Facebook

Влітку цього року в департамент зверталися активісти, щоб вітражам присвоїли охоронний статус, але, на жаль, зробити це було практично неможливо.

Те, що залишилося від вітражів. Фото: Юлія Мельник/Facebook
Те, що залишилося від вітражів. Фото: Юлія Мельник/Facebook

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Насамперед через технічний стан будинку культури конструкторського бюро "Електронмаш" і процедуру отримання цього статусу. Як відомо, вітражі були створені у 1985 році.

Шматочки розбитого вітража тепер лежать просто на землі. Фото: Юлія Мельник/Facebook
Шматочки розбитого вітража тепер лежать просто на землі. Фото: Юлія Мельник/Facebook

У департаменті зазначають, що доцільніше було звернутися до власників вітражів – держпідприємства "Електронмаш", щоб вони забезпечили надійне збереження вітражів і організували їх передачу в Музей історії міста Києва або до Національного художнього музею України.

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На жаль, цього не було зроблено. Тепер замість яскравих вітражів залишилися одні осколки.

Знищення культурної спадщини в столиці

Такі історії у столиці досить часте явище. Раніше в Києві спалахнув скандал через знищення частини мозаїчного панно на стіні будинку на бульварі Лесі Українки, 28. Підприємці розширили вхід у приміщення і знищили частину красивої мозаїки.

Крім того, у Києві в Шевченківському районі зносять колишній гуртожиток 1950-х років. Знесення почали на вулиці Олегівській, 36. Будівля була зведена орієнтовно у 1951 році на місці Щекавицького православного кладовища. Жити в ньому повинні працівники радіостанції.

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