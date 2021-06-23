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Розпал відпусток. В аеропорту "Бориспіль" відкрили всі входи в термінал D

23 червня 2021 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всі входи будуть працювати з 8:00 до 20:00 – в зв'язку з карантином в термінал можуть потрапити тільки пасажири з посадковим талоном

Термінал D в аеропорту "Бориспіль". Фото: avianews

Термінал D в аеропорту "Бориспіль". Фото: avianews

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відкрив всі п'ять входів/виходів до терміналу D для обслуговування збільшеної кількості пасажирів в сезон відпусток і літніх подорожей.

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Про це повідомила прес-служба аеропорту.

"Літо в розпалі. А це значить, що в аеропорту почався гарячий сезон відпусток і подорожей. Щодня аеропорт обслуговує близько 260 рейсів, а середньодобовий пасажиропотік перевищує 37 тис. пасажирів. У той же час "Укравтодор" починає ремонт дороги до Борисполя, що теж вплине на час, який треба витратити пасажирам, щоб вчасно доїхати. Тому ми вирішили відкрити протягом дня додаткові пункти контролю на авіаційну безпеку до терміналу D", – пишуть в прес-службі.

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Зазначається, що всі входи працюють з 8:00 до 20:00 – по два пункти контролю на першому і третьому поверхах, а також прохід з багаторівневого паркінгу.

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Нагадаємо, що в зв'язку з карантинними обмеженнями в термінал аеропорту "Бориспіль" можуть потрапити тільки пасажири з посадковим талоном.

Раніше ми писали, що в Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль".

Також ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси Київ-аеропорт "Бориспіль".

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