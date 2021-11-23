Руйнування та обвали. Як справи з мостами у Києві – з'ясовуємо

У якому стані переправи у місті, і коли чекати на ремонти

Що відбувається із мостами столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Частина київських мостів має складну історію – руйнування, обвали та пробки. "Сьогодні" вирішив нагадати, що відбувається зі столичними переправами і на якій стадії перебувають реконструкції.

Подільський міст

У Києві Подільсько-Воскресенський міст збудовано на 90%, наступного року прокладуть дорогу від транспортної розв'язки на перехресті вулиці Бальзака та проспекту Шухевича.

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За словами Кличка, незважаючи на всі труднощі, рух мостом відкриють у першій половині 2022 року.

Раніше стали відомі деталі звільнення заступника голови КМДА Олександра Густельова. Про звільнення посадовця повідомили 5 листопада цього року. Причина – затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

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Крім того, Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Форма" та ТОВ "Еко-Буд Трейд" на загальну суму 182,5 млн грн за змову у тендері щодо виконання генпідрядних робіт на Подільському мосту через річку Дніпро у Києві.

Дарницький міст

Будівельники розпочали ремонтні роботи з добудови з'їздів із Дарницького мосту, щоб урятувати Дніпровську набережною від обвалення. У тендері на добудову Дарницького мосту у Києві перемогло ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада", яке має добудувати його за 1,15 млрд грн.

Завершити роботи з добудови з'їздів із Дарницького мосту обіцяють до кінця 2022 року/Фото "Сьогодні"

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Роботи активізувалися на будівництві з'їздів на лівому березі Києва. На різних ділянках Дніпровської набережної та на початку вулиці Причальної вже працюють будівельники.

У жовтні розпочали роботи в зоні з'їздів з мосту біля старих опор, які були збудовані ще на початку 2000-х років.

Міст Метро

У столиці готуються до реставрації мосту Метро. Його капітально не ремонтували з дня введення в експлуатацію ще 1965 року. Роботи на мосту можуть розпочати вже наступного року.

Якщо прогулятися набережною під мостом, то можна наочно оцінити стан переправи – її конструкції покриті іржею, деякі місця забиті дошками, а на опорах видно тріщини.

Так виглядає міст Метро знизу / Фото: Сьогодні

Попередньо на мосту планують провести ремонт усіх його елементів та проїздів.

Південний міст

Влітку на цьому київському мосту розпочали заміну асфальтного покриття. Через ремонт утворилися багатокілометрові затори на лівому березі столиці. Поки що міняли асфальт пробки на проспекті Бажана не зникали.

У планах міської влади було розпочати ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Роботи мали стартувати 2 жовтня та завершитися 15 грудня. Але чиновники, котрі оголосили про ремонт, передумали. Адже це просто паралізувало б рух транспорту з правого на лівий берег. Тож у мерії вирішили перенести ремонт наступного року. Він розпочнеться, коли у місті встановиться гарна погода. Ймовірно, що це станеться не раніше квітня.

Міст Патона

Поки що невідомо, коли ж розпочнуть ремонт мосту Патона. Влітку тут кілька разів проривало теплотрасу, що проходить під мостом. А нещодавно з конструкцій мосту у воду падали каміння та речі.

Як пояснюють у "Київавтодорі", причиною цього стали бездомні, які оселилися на теплотрасі під мостом. І у воду, швидше за все, випадково впали їхні речі та каміння, які безпритульні притягли сюди для облаштування своїх лежнищ. Потрапити сюди вони могли будівельними лісами, які встановлені вздовж бічної частини переправи.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Крайні лінії мосту Патона тривалий час обгороджені пластиковими обмежувачами. Зроблено це спеціально для того, щоб зняти навантаження з аварійної переправи. Міст Патона вже давно визнаний аварійним і потребує термінового ремонту. Нею заборонили їздити вантажівками та великогабаритним громадським транспортом.

У соцмережах з'явилася інформація про те, що мост Патона у Києві перекривають на два місяці, але у "Київавтодорі" спростували інформацію.

Також нещодавно київський блогер Антон Скуратов вирішив "підлікувати" міст Патона. Блогер пожартував на актуальну для мешканців столиці тему – міст "вакцинували".

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