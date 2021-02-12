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Реактивний літак завдовжки всього 9,5 метрів прилетів в аеропорт Києва (фото)

12 лютого, 16:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Це один з найменших реактивних літаків в світі

У Києві в аеропорту ім. Сікорського помітили реактивний міні-літак.

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Про це повідомляють на сторінці "Аеропорт Київ – Kyiv Sikorsky Airport" в Facebook.

За словами прес-служби, це одномоторний бізнес-джет, завдовжки всього 9,5 метрів, який розрахований на шість пасажирів і пілота.

"Тільки подивіться який літак до нас прилетів! Найменший реактивний літак у світі Cirrus Aircraft Vision Jet SF50", – повідомляють в Мережі.

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Варто відзначити, що літак носить звання першого реактивного літака з парашутною рятувальною системою.

Раніше ми писали, що в літаку Ryanair п'яний пасажир побився з екіпажем через прохання надіти маску.

Нагадаємо, в серпні-2020 на борту літака авіакомпанії KLM, що летів з Нідерландів до Іспанії, сталася бійка. Два пасажири лайнера відмовилися надягати медичні маски , це і стало причиною конфлікту.

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Дивіться сюжет – в найближчі роки в Україні з'являться літаки західного зразка:

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Київ літак аеропорти

Джерело: Сьогодні

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