Ректор університету Шевченка вимагає позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Ректор Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Володимир Бугров не вважає президента Білорусі Олександра Лукашенка гідним звання почесного доктора і просить учену раду КНУ позбавити його почесного статусу.

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Про це ректор заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком", – написав Бугров.

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Він додав, що вважає Лукашенка негідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка і переконаний, що його протизаконні дії суперечать цінностям КНУ.

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"Саме тому я звертаюся до вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні!" – пояснив ректор.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Також ми писали, що глави держав і урядів країн – членів Євросоюзу прийняли рішення про заборону польотів до ЄС білоруських авіакомпаній і закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.