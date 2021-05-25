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Ректор університету Шевченка вимагає позбавити Лукашенка звання почесного доктора

25 травня, 20:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ректор переконаний, що протизаконні дії президента Білорусі суперечать цінностям КНУ

Ректор Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Володимир Бугров не вважає президента Білорусі Олександра Лукашенка гідним звання почесного доктора і просить учену раду КНУ позбавити його почесного статусу.

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Про це ректор заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили "актом піратства з боку білоруської влади" на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком", – написав Бугров.

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Він додав, що вважає Лукашенка негідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка і переконаний, що його протизаконні дії суперечать цінностям КНУ.

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"Саме тому я звертаюся до вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні!" – пояснив ректор.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Також ми писали, що глави держав і урядів країн – членів Євросоюзу прийняли рішення про заборону польотів до ЄС білоруських авіакомпаній і закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

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