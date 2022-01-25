Ремонт Південного мосту зупинили – у чому причина

Вже кілька днів під естакадою Південного мосту немає робітників, які займаються там ремонтом опор та заміною деформаційних швів. Сайт "Сьогодні" дізнався, у чому причина.
Куди зникли робітники?
У комунальній корпорації "Київавтодор" кажуть, що робітників під естакадою Південного мосту немає через сильні морози. Наприклад, восени ремонтні бригади працювали під естакадою постійно без перекриття руху транспорту.
"Коли розпочнуться активні роботи – залежить від погоди. Зараз на вулиці стоїть сильний мороз – мінус 8, 9, 7 градусів. За такої погоди роботи не можуть виконуватися. Коли почнеться потепління, і не на кілька годин, а на кілька днів, тоді робітники вийдуть на ділянку", – пояснили у "Київавтодорі".
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Там зазначають, що якби на вулиці була плюсова температура, як минулого року, то роботи вели б активно.
Що потрібно робити
У комунальній корпорації кажуть, що роботи не можуть виконувати технологічно через сильний мороз.
"Робітникам потрібно бетонувати та армувати конструкції опор естакади Південного мосту. Потрібно займатися бетонуванням, а робити це на морозі просто неможливо", – пояснюють у "Київавтодорі".
Ремонт торкнеться майже всіх опор естакади Південного мосту. Їх необхідно ремонтувати та зміцнювати.
Також буде розпочато ремонт деформаційних швів естакади, поки під нею, а вже з потеплінням робітники вийдуть на саму естакаду. Тоді доведеться обмежувати рух транспорту Південним мостом для виконання комплексного ремонту", – уточнюють у комунальній корпорації.
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