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Ремонт Офісу президента після протестів. У скільки обійдеться?

7 квітня, 23:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тільки за двері потрібно буде заплатити понад мільйон гривень

Вартість ремонту будівлі Офісу президента, яка постраждала через протести 20 березня, обійдеться в 11 571 610 гривень.

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Про це заявили в Державному управлінні справами, повідомляє Радіо Свобода.

Так, в цю суму входять ремонт дверних блоків – 1 158 600 гривень (дев'ять штук), очищення фасаду і мощення площі – 297 200 гривень, ремонт вікон – 85 000 гривен. Крім того, 30 800 гривень виділили на додаткові роботи і покриття ризиків.

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/ Фото: president.gov.ua

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту під Офісом президента Сергій Філімонов, якого підозрюють в хуліганстві, заявив, що це був перформанс і інсталяція, і назвав акцію "художньою".

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Розмальовані вандалами двері хотіли викупити як арт-об'єкт, але адміністрація відмовилася. Як розповідала прес-секретар президента Юлія Мендель, понівечені двері нікому не віддадуть, а відправлять на реставрацію.

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ремонт погром Офіс президента
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