Ремонт в Лук'янівському СІЗО: в Мін'юсті показали фото камер до і після

Тривають ремонтні роботи в камерах київського слідчого ізолятора. Здійснюють їх за рахунок надходжень грошей за платні камери з особливими умовами.
Фотографіями поділилися в Міністерстві юстиції України в Facebook.
Згідно з даними чиновників, за 27 тисяч гривень в Лук'янівці кардинально змінили вигляд прогулянкового дворика №42.
"Цього разу було відремонтовано не лише чергову камеру, але й прогулянковий майданчик у СІЗО", – йдеться в повідомленні.
Платні камери в СІЗО
У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.
Що знаходиться в платній камері:
- звичайна або двох'ярусна ліжко з дерев'яними бильцями;
- стіл і стільці;
- шафа для одягу;
- обгороджений санвузол;
- полиця;
- змішувач і умивальник;
- телевізор з підставкою;
- мікрохвильовка;
- урна;
- інвентар для прибирання.
Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: у Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.
Як виглядають зсередини VIP-камери в Чернівецькому СІЗО, дивіться в сюжеті: