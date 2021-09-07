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Ремонт в Лук'янівському СІЗО: в Мін'юсті показали фото камер до і після

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 вересня, 16:53
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Як тепер виглядають камери в столичному СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"
Як тепер виглядають камери в столичному СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"

Тривають ремонтні роботи в камерах київського слідчого ізолятора. Здійснюють їх за рахунок надходжень грошей за платні камери з особливими умовами.

Фотографіями поділилися в Міністерстві юстиції України в Facebook.

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Згідно з даними чиновників, за 27 тисяч гривень в Лук'янівці кардинально змінили вигляд прогулянкового дворика №42.

Прогулянковий дворик. Фото: Мін'юст/Facebook
Прогулянковий дворик. Фото: Мін'юст/Facebook

"Цього разу було відремонтовано не лише чергову камеру, але й прогулянковий майданчик у СІЗО", – йдеться в повідомленні.

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Камери в СІЗО. Фото: Мін'юст/Facebook
Камери в СІЗО. Фото: Мін'юст/Facebook

Платні камери в СІЗО

У 2020 році Мін'юст запустив експериментальний проєкт – за гроші почав надавати поліпшені умови проживання і харчування для ув'язнених. Перші платні камери з'явилися в Київському ізоляторі, потім їх відкрили на Львівщині та Чернігівщині.

Що знаходиться в платній камері:

  • звичайна або двох'ярусна ліжко з дерев'яними бильцями;
  • стіл і стільці;
  • шафа для одягу;
  • обгороджений санвузол;
  • полиця;
  • змішувач і умивальник;
  • телевізор з підставкою;
  • мікрохвильовка;
  • урна;
  • інвентар для прибирання.
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Цікаво, що розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: у Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень за місяць.

Як виглядають зсередини VIP-камери в Чернівецькому СІЗО, дивіться в сюжеті:

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