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Вирішили проскочити: на Київщині копи порушили ПДР прямо на переїзді (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 10:50
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Порушення патрульних зафіксувала камера відеоспостереження. Відео вже з'явилося в інтернеті
Шлагбаум на переїзді вже почав опускатися / Колаж "Сьогодні"
Шлагбаум на переїзді вже почав опускатися / Колаж "Сьогодні"

У селі Тарасівка Київської області патрульні порушили правила дорожнього руху і проїхали через залізничний переїзд, де почав опускатись шлагбаум. Відео з'явилося у Мережі.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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На відео видно, що ввімкнено заборонний сигнал світлофора, а шлагбаум уже почав перекривати залізничний переїзд. Патрульних це не зупинило, і вони однак проїхали. Однак у Мережі люди виправдали вчинок поліцейських.

"Тут Мережею вже зрада збирається розповсюджуватись через це відео, хоча очевидно ж, що копи не пити кави їдуть таким чином", – написано у повідомленні.

Правила дорожнього руху

Рух через переїзд забороняється, якщо:

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a) черговий по переїзду подає сигнал заборони руху – стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом (червоним ліхтарем або прапорцем) або з витягнутими руками;

б) шлагбаум опущений чи почав опускатися;

в) включений заборонний сигнал світлофора або звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбауму.

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Три легковики, патрульні та бензовоз у кюветі

Під Харковом на Окружній дорозі сталася масштабна дорожньо-транспортна подія за участю трьох легкових автомобілів, машини патрульної поліції та бензовозу.

Під час з'ясування обставин ДТП у поліцейський автомобіль, що стояв на узбіччі, в'їхав Volkswagen під керуванням 36-річного чоловіка.

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