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Ревнивий привид і моторшний сміх нізвідки. Що відомо про "Сулимівку" в Києві

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
9 листопада, 16:58
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Далекий родич гетьмана Івана Сулими у 1830-х розпочав будівництво садиби, але не дожив до закінчення робіт
Чим дивує садиба Акима Сулими у Києві
Чим дивує садиба Акима Сулими у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Однією з цікавих споруд у столиці є садиба Акима Сулими або, як її ще називають, "Сулимівка". Будівництво розпочалося у 30 роках XIX століття. Будинок на Лютеранській, 16 проектували як міський палац, але він став богадельнею – притулком для хворих та людей з інвалідністю.

"Сьогодні" дізналися, які таємниці приховує палац.

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Історія садиби

Палац будував у 1833-1835 роках Яким Сулима – далекий родич гетьмана Івана Сулими. Проектуванням будинку займався відомий архітектор Людовик Стазані. Але, на жаль, власник будівлі так і не побачив у остаточному вигляді свій дім – він помер у 1840 році.

Як раніше виглядала садиба. Фото: wikimapia

1859 року його дружина Уляна Степанівна передала садибу Київському товариству допомоги бідним. З садиби зробили богадельню, на її території була їдальня для бідних, притулок для літніх та незаможних вдів. 1866 року в лівому крилі будівлі збудували церкву Олександра Невського. Благодійну установу закрили 1919 року, а церкву розібрали.

1928 року в будівлі сталася пожежа, але її реконструювали.

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Ревнива примара Акима Сулими

Згідно з легендою, після смерті Сулими його дружина одружилася вдруге за генералом Миколою Ловцовим. Як стверджують мистяни, з того часу привид першого чоловіка і почав приходити.

Церква біля садиби добре виділялася у місті. Фото: wikimapia

Люди у вікнах верхнього поверху часто бачили білу постать. Вони припускали, що це дух самого Акима, який не може покинути садибу. Мовляв, таким чином він давав знати колишній дружині, що досі її ревнує. Тільки коли садибу передали під потреби малозабезпечених, примара зникла. Проте діти знали цю історію і дуже боялися там перебувати доти, доки в садибі не виникла пожежа.

Також з будівлі падали каміння, а на горищі ночами був чути гучний сміх.

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