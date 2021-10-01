Резиденція і головна ялинка області: як відсвяткуємо Новий рік під Києвом

Організатори новорічного свята "Зима за містом" обіцяють показати скандальний капелюх і створити вічний сніг

Цьогорічноворічні свята пройдуть не тільки в центрі Києва. Організатор масштабних міських гулянь Folk Ukraine розширюється на територію Київської області.

Проєкт "Зима за містом" пройде в "Добропарку", а новорічні заходи розпочнуться там вже з 1 грудня, як в Європі.

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ГОЛОВНА ЯЛИНКА ОБЛАСТІ

Як запевняють організатори новорічного свята, вже з 1 грудня тут буде працювати новорічний ярмарок. Він буде діяти півтора місяці, до 19 січня. Відкриття "Зими за містом" проведуть 4 грудня.

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До початку зими в парку обіцяють побудувати нову вхідну групу, а також закінчити облаштування паркінгу. Він буде розрахований на дві тисячі автомобілів. Користування парковкою – безкоштовне. А за вхід на новорічне свято доведеться заплатити від 150 до 200 гривень.

Також буде встановлена головна ялинка Київської області. А територію навколо неї прикрасять десятки тисяч кілометрів новорічних гірлянд.

"Тепер жителям передмість столиці не потрібно змагатися, у кого з них краща ялинка. На нейтральній території буде встановлена головна новорічна ялинка Київщини – приходьте, гуляйте, радійте. Вона буде штучною, заввишки до 20 метрів", – розповідає сайту "Сегодня" Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine.

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РЕЗИДЕНЦІЯ ДОБРОЧАРА

Організатори обіцяють багато сюрпризів, навіть поселили на території парку нового казкового героя Доброчара. Його завдання – навчати дітей всього доброго і цікавого.

"У нас буде відкрита резиденція Доброчара. Це друг Санти, але він свій, рідний – добрий український чарівник. Площа його резиденції – 780 квадратних метрів. Він зможе приймати дітей цілий рік – взимку, навесні, влітку і восени. А замість ельфів йому допомагатимуть працьовиті "добрики", – розповідає сайту "Сегодня" Ігор Добруцький.

На першому поверсі резиденції облаштований гардероб для дітей, які прийдуть в гості до Доброчару. Крім цього, в будівлі будуть розміщені кілька лабораторій для маленьких чарівників. Влітку там будуть юні ботаніки вивчати трави і квіти під мікроскопом, а взимку – видувати яскраві скляні іграшки.

"У резиденції запрацює пекарня, де будуть випікати новорічні пряники. За процесом можна буде поспостерігати через скло і навіть самим взяти участь. У резиденції Доброчара ми розмістимо музей новорічної іграшки, навіть дитячю залізницю з поїздами запустимо", – ділиться планами Ігор Добруцький.

СКАНДАЛЬНИЙ КАПЕЛЮХ

У новорічному містечку оселиться скандальний капелюх чарівника, який минулого року розкритикували користувачі соціальних мереж, і її довелося зняти з головної ялинки країни.

"Капелюх встановлять у парку, а під нею спорудять трон. Кожен охочий зможе посидіти під ним і загадати заповітне бажання, як це було минулоріч на Софійській площі", – обіцяють організатори новорічного свята.

СНІГ ЗАВЖДИ

До речі, тут вперше в Україні пройде фестиваль ілюмінації.

Тут встановлять світяться 3D-фігури висотою 3-8 м – сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої.

На території запрацює різдвяний ярмарок. Глінтвейн і чай будуть варити у величезних чанах обсягом в одну тонну.

Обіцяють і спортивні розваги.