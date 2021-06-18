Резиденцію Януковича передали в оренду. Що там буде? (відео)

У Сухолуччі підприємці облаштують модульний бутик-готель з власним пляжем та розвагами – його взяли в оренду до 2025 року

Влада передала Сухолуччя у оренду для бутик-готелю / Фото: колаж "Сегодня"

Сухолуччя з"явилося ще у радянські часи. Саме цю розкішну територію – облюбувала партійна номенклатура. Тут полював Володимир Щербицький, відпочивав – у скромному мисливському будинку неподалік води. А от Віктор Янукович – любив розкіш. У 2004 році, тоді ще прем'єр, прибрав до рук цей заповідник і звів тут – заміські хороми.

Реклама

Про це повідомляє кореспондент "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Щоб так вільно розгулювати коридорами володінь екс-президента, – раніше й уявити було неможливо. Взагалі існування цієї садиби – для простих виборців було таємницею. А Янукович, відгородившись парканом, тут постійно гуляв, полював, рибалив.

Ця його хонка – не така велика й знаменита, як у Межигір"ї. Жодного золотого батону. Наш провідник Геннадій бідкається: такі сувеніри вкрали. А заразом – чимало цінного начиння.

Зробили це – мародери, які скористалися метушнею в країні після втечі Януковича. Та залишків колишньої розкоші тут усе одно чимало.

Реклама

"Процедурна якась, масажна. Маємо мармуровий стіл із підігрівом", – каже Генадій.

І для Януковича це був просто будинок вихідного дня! За 10-ть років заночував – тут чотири рази. Хоча приїжджав щотижня. Уполював кабана – й назад вертольотом до Межигір"я. Тепер за обома резиденціями, за дорученням держави, приглядають громадські активісти. Вони й влаштували нам ексклюзивну екскурсію "Сухолуччям".

"Затишний лісок, свіже повітря і цілий контактний зоопарк довкола. Ми уже бачили і оленів, і косуль, і коней – вони навіть дозволяють себе погладити, якщо в гарному настрої. Не буду перевіряти. Раніше це все було доступним вузькому, обмеженому колу VIP-мисливців. А зараз тут може побувати кожен охочий пересічний українець", - розповіла кореспондент Зоряна Степаненко.

Вхід – 50 гривень. Заробленого – активістам не вистачало навіть на утримання садиби. Й держава здала комплекс в оренду. Тендер виграли підприємці, що знаються на готельно-ресторанному бізнесі.

"Є такі модульні готелі – зібрав, розібрав. Намити пляж, де народ може спокійно засмагати, зробити невеликий басейн. Теж приверне потім народу", - розповів представник орендарів "Сухолуччя" Олександр Коптєв

Реклама

Хонка Януковича – стане бутик-готелем. Кухня на березі озера, де він любив вечеряти, – рестораном. Також буде великий парк.

"Абсолютно всім бажаючим, відвідувачам буде забезпечено доступ до прибрежної захисної смуги. До лісу. Нічого не зміниться", – сказав керівник АРМА Віталій Сигидин

Зате держава – заробить. Щомісяця – за оренду – до держбюджету буде перераховуватись сто тисяч гривень, і так – до 2025-го. Змінювати кардинально колишні володіння Януковича – підприємці не мають права.

Раніше ми повідомляли, що в Україні відкривають раніше закриті резиденції – Залісся, острів Бірючий, Конча-Заспу. До цього звичайні громадяни не могли там відпочивати.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!