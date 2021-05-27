"Гумова" квартира: чому у Києві на 30 метрах прописали тисячу осіб

Прописатися у центрі коштує 3500 гривень на рік, але є райони на вибір

Тисяча прописаних на 30 квадратних метрах. Уявіть, і таких квартир лише в столиці – сотні. Мерія про це знає і обіцяє разом зі Службою безпеки піти в рейди і знайти власників квартир. Та покарати їх гривнею не вийде, бо закон кількість прописаних не обмежує. Навіщо створюють такі "гумові" квартирі на папері?

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Дар’я Цисарук для новин "Сьогодні" шукала помешкання із тисячею зареєстрованих та її пожильців.

Понад тисячу мешканців прописали у одній із квартир цього під‘їзду. Сусіди вже охрестили житло "мурашником". Кажуть, кількість зареєстрованих жильців там більша, аніж у цілому будинку.

Відео: Сьогодні

На благеньких дверях квартир на третьому поверсі крейдою написаний номер. Журналісти стукають, чекають кілька хвилин, але так ніхто і не відчинив. Та ознаки життя знаходимо у поштовій скриньці. Для тисячі мешканців однокімнатної квартири кілька конвертів: із вимогою повернути гроші банку, платіжки та повістка до суду щодо опіки над дитиною. І листи надходять постійно, кажуть сусіди. Хоча давно нікого тут не бачили.

Про те, що в помешканні зареєстрована тисяча людей, сусіди дізналися від знімальної групи "Сьогодні". Таку ж перенаселену квартиру ми знайшли в іншому районі столиці. Щоправда, тут прописали трохи менше – 740. Сусіди знають лише те, що помешкання кілька разів продавали. Тому не знають, хто там наразі живе.

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Заробляють, торгуючи столичною пропискою. Мережа рясніє такими оголошеннями, за ними і телефонуємо. Ділки обіцяють усе зробити швидко, недорого та нібито легально. Що довший термін реєстрації, то вища ціна. І найдорожче – прописатися у центрі Києва.

Прописатися на рік коштує 3500 гривень. Є райони на вибір. Такі пропозиції популярні через те, що без реєстрації на роботу не влаштуватися і дитину до садочка чи школи не віддати. І такому бізнесу закон не заважає. Адже кількість прописаних у одній квартирі не обмежується.

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Юристка Наталія Гнатуш пояснює:

"Відповідальності за це нема. Можна будь-яку кількість людей зареєструвати. Якщо людина змогла зареєструвати таку кількість людей, то був попит, дуже багато хто не хоче реєструватися, бо нараховуються комунальні послуги за кожного прописаного".

Та за приблизними підрахунками, на тисячі прописаних власник однокімнатної квартири заробив щонайменше 1,5 млн гривень. Тобто на комуналку вистачить. І цей бізнес у Києві квітне. Помешкань із аномальною кількістю квартирантів столичні чиновники нарахували понад сотню.

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І є ще одна версія, навіщо створюють такі "мурашники". Цим напівлегальним бізнесом власники роблять додаткове навантаження на місцевий бюджет, кажуть у Комітеті виборців України. А голоси зареєстрованих там людей можуть використовувати на виборах.

Денис Рибачок з Комітету виборців України каже:

"Це часто призводить до фальсифікацій, тому навіть є таке поняття, як "виборчий туризм", коли недоброчесні кандидати підкуповують виборців; і ми це масово бачили під час останніх виборів".

Нагадаємо, у Житомирі виборець виявив, що в його квартирі прописані троє невідомих.

Також повідомлялося, що близько сотні виборців, прописаних в однокімнатній квартирі на вулиці Воровського 43-Б (нині – Бульварно-Кудрявська) у Києві, голосували на окрузі, де балотувався кандидат Віктор Пилипишин.