Різке потепління та грози: якою буде погода у Києві на травневі свята та Пасху

В Укргідрометцентрі опублікували прогноз погоди в Києві на найближчі дні – де буде найтепліше, а де дощитиме – карта

Синоптики дали прогноз погоди для Києва на травневі свята. У столиці ймовірні грози, проте на Пасху різко потепліє.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 1 травня у Києві буде гроза, подекуди град. Проте вже вдень буде безхмарною та без опадів. Температура повітря до +20 вдень та +8 вночі.

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2 травня на Великдень погода у Києві очікується пасмурною та грозовою. Але у столиці очікується різке потепління – температура прогріється до +23 градусів тепла вдень та +10 вночі.

У понеділок, 3 травня, у Києві все ще падатиме дощ. Синоптики все ще прогнозують грозу. Проте, недільне потепління розвіється – температура буде більш прохолодною. Вдень буде до +18 градусів, а вночі +10.

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А ось у вівторок, 4 травня, до Києва повернеться сонячна та тепла погода. На небі ще можливі незначні хмари. Температура повітря прогріється до +15 градусів вдень, а вночі очікується від +4 до +6.

Раніше ми повідомляли, що в кінці квітня весняна заметіль накрила Київську область. Погода не перестає дивувати українців своєю мінливістю.

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Також нагадаємо, сайт "Сьогодні" з'ясував, яка погода чекає на Україну в травніі коли нарешті порадіємо справжньому теплу.