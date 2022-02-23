Зростання смертності та нова небезпека: все про COVID-19 у Києві

Столиця знову перейшла до "помаранчевої зони" карантинних обмежень, проте до цього місто два тижні було "жовтим"

Медики стверджують, що CОVID-19 викликає психічні розлади / Колаж "Сьогодні"

У Києві минулої доби померли від коронавірусу на 25 осіб більше, ніж 22 лютого. Статистика зростає, а медики фіксують, що люди, які перехворіли на COVID-19, набагато частіше піддаються депресії та психічним розладам.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про ситуацію з коронавірусом у Києві.

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Статистика COVID-19

У Києві за добу медики зафіксували 3 699 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також вилікувалися від COVID-19 за 22 лютого 3 007 людей, а ось померли від інфекції 33 жителі столиці. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день – 441 459.

"Помаранчева зона" у столиці

Київ зараз перебуває у "помаранчевій зоні" карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був "жовтим".

В "помаранчевій зоні" заборонено:

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відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;

робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Також у цій зоні місцеві органи влади можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження.

COVID-19 може вплинути на психіку

Люди, які перехворіли на коронавірус,на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти.

У таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.

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Одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати в головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.

Головні симптоми небезпечного штаму у дітей

"Омікрон" дедалі частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.

різке підвищення температури;

нежить і закладеність носа;

"Сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).

Серед характерних проявів захворювання протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.

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