Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Зростання смертності та нова небезпека: все про COVID-19 у Києві

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 лютого, 09:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Столиця знову перейшла до "помаранчевої зони" карантинних обмежень, проте до цього місто два тижні було "жовтим"
Медики стверджують, що CОVID-19 викликає психічні розлади / Колаж "Сьогодні"
Медики стверджують, що CОVID-19 викликає психічні розлади / Колаж "Сьогодні"

У Києві минулої доби померли від коронавірусу на 25 осіб більше, ніж 22 лютого. Статистика зростає, а медики фіксують, що люди, які перехворіли на COVID-19, набагато частіше піддаються депресії та психічним розладам.

Сайт "Сьогодні" зібрав усю інформацію про ситуацію з коронавірусом у Києві.

Реклама

Статистика COVID-19

У Києві за добу медики зафіксували 3 699 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також вилікувалися від COVID-19 за 22 лютого 3 007 людей, а ось померли від інфекції 33 жителі столиці. Підтверджених випадків захворювання на сьогоднішній день – 441 459.

"Помаранчева зона" у столиці

Київ зараз перебуває у "помаранчевій зоні" карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був "жовтим".

В "помаранчевій зоні" заборонено:

Реклама
  • відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
  • робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Також у цій зоні місцеві органи влади можуть самостійно запроваджувати додаткові обмеження.

COVID-19 може вплинути на психіку

Люди, які перехворіли на коронавірус,на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти.

У таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.

Реклама

Одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати в головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.

Головні симптоми небезпечного штаму у дітей

"Омікрон" дедалі частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.

  • різке підвищення температури;
  • нежить і закладеність носа;
  • "Сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).

Серед характерних проявів захворювання протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Бойовики б'ють по інфраструктурі Донбасу. Що станеться, якщо снаряд потрапить в АЕС – ексклюзив Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак На мобілізацію? У Києві до військкомату вишикувалася велика черга (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві розкуповують товари першої потреби (відео) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

25 505

захворіло за тиждень в Києві

-1%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3665

Євро (€)

32.9

Doodle Сьогодні
23 лютого. Джонас Солк. 68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти