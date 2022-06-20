Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Рубан розкрив деталі масового отруєння шаурмою у Києві

Ексклюзив
Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 22:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Діагноз сальмонельоз підтвердився у 60% тих, хто отруївся
Рубан розповів, скільки людей отруїлися шаурмою/Фото: колаж: "Сьогодні"
Рубан розповів, скільки людей отруїлися шаурмою/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві з'явилися випадки отруєння шаурмою. У Держпродспоживслужбі столиці кажуть, що перший випадок отруєння зафіксовано ще в четвер.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Деталі

"На цю мить зареєстровано 23 випадки отруєння шаурмою. Серед постраждалих троє дітей. Швидкопсувну їжу продавали з двох кіосків у Дарницькому районі столиці — на проспекті Бажана та вулиці Анни Ахматової. Люди отруїлися м'ясом, яке додавалося в шаурму. Зараз підприємство, яке торгувало зіпсованим товаром, зачинене. Все обладнання демонтовано", — розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, діагноз сальмонельоз підтвердився у 60% тих, хто отруївся.

"За даним випадком порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Також здійснюються заходи щодо недопущення реалізації цього м'яса на території Києва. Планується масова перевірка по місту кіосків з шаурмою. Також будемо перевіряти точки, де можуть продавати інші швидкопсувні продукти. При такій спеці всі підприємці повинні дотримуватися температурного режиму. На жаль, пів року ця проблема не контролювалася через введення воєнного стану", — додає Олег Рубан.

Що було раніше?

У Києві кілька людей отруїлися шаурмою і потрапили до лікарні. Виявлено три точки продажу неякісного продукту, у лікарні опинилися 19 людей. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики захворювань.

До Деснянського МВ ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшло два екстрених повідомлення на гастроентероколіт. Люди захворіли 19 червня. У той же день звернулися за медичною допомогою та були госпіталізовані.

Реклама

Виявилося, що випадки пов’язані з вживанням шаурми, придбаної в павільйонах за адресою Ахматової,44 та Урлівська, 11 у Дарницькому районі.

Також стало відомо, що с 16 по 20 червня надійшло 20 екстрених повідомлень, у т.ч. 3 серед дітей до 17 років, з приводу захворювання на кишкову групу інфекцій, пов'язаних з вживанням шаурми з третьої точки — на проспекті Бажана, 3. Серед хворих госпіталізовано 19 осіб, одна дитина — відмова.

Всі хворі бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. У 12 випадках виділено збудник сальмонельозу, матеріал решти пацієнтів знаходиться в роботі.

Реклама

При проведенні епідрозслідування працівник павільйону з продажу шаурми не допустив фахівців на об'єкт та зник в невідомому напрямку.

Розпочато епідеміологічне розслідування. Відповідна інформація була надіслана заступнику голови Київської міської державної адміністрації, до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради та Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Фахівці ЦКПКХ МОЗ попереджають, що стихійне та безконтрольне розташування об'єктів громадського харчування несе загрозу життю та здоров’ю мешканців, гостей столиці, особливо в умовах воєнного стану під час повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як вибирати плоди та уникнути отруєння "хімією". Також ми писали, як уникнути ботулізму і що робити при отруєнні рибою і не тільки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 20 червня
1
Особовий склад 33800
Особовий склад
2
Танки 1477
Танки
3
ББМ 3588
ББМ
4
Артилерія 749
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 238
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 181
Гелікоптери
9
БПЛА 601
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2527
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Бескомпромісний активіст-розвідник... Роман Ратушний - воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Звільняв Тростянець, боровся з окупантами на Ізюмському напрямку. Загинув, виконуючи бойове завдання у розвіддозорі. На сайті президента створено петицію щодо надання Ратушному звання Героя України (посмертно).

Історія героя
Нескорені
Два Александри - командир екіпажу та льотчик-штурман вертольоту. Це лише двоє з команди героїчних пілотів ЗСУ, які брали участь у “пекельных рейдах” у Маріуполь, щоб допомогти українським захисникам “Азовсталі” та евакуювати поранених…
Подробиці унікальної операції
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20123.77

Bitcoin Cash (BCH)

121.91

Binance Coin (BNB)

214.15

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

16.38

Litecoin (LTC)

52.27

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,69 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти