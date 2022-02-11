З Андріївського узвозу приберуть продавців сувенірів: ми з'ясували, куди їх перемістять

Міська влада вже давно працює над тим, щоб звільнити Андріївський узвіз від стихійної торгівлі

Насильно проганяти продавців не будуть / Колаж "Сьогодні"

З Андріївського узвозу, а також вулиць Десятинної та Володимирської планують прибрати продавців сувенірів та картин. До 1 березня їх хочуть перемістити на Алею художників та Пейзажну алею.

Про це пише КиївVлада.

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У департаменті міського благоустрою КМДА сайту "Сьогодні" пояснили, що ніхто не буде насильно виставляти з Андріївського узвозу художників та продавців сувенірів.

"Місто планує перемістити художників та продавців сувенірами на Алею художників, це поруч з Андріївським узвозом, яка була облаштована спеціально для них. Там є всі необхідні умови, щоб виставляти та продавати їхні роботи" , – розповіли нам у департаменті благоустрою КМДА.

Міська влада вже давно працює над тим, щоб звільнити Андріївський узвіз від стихійної торгівлі, упорядкувати та легалізувати роботу художників.

"Ніхто не робитиме це силовим методом або примусово. З кожним художником вестимуть переговори. Така торгівля має бути впорядкована і в одному місці", – доповнюють у департаменті.

Андріївський узвіз у Києві вже "зачищали" від торговців сувенірами

У 2019 році на Андріївському узвозі у Києві прибрали торгові лотки з сувенірами, якими торгували на початку вулиці Володимирської й тим самим захаращували найкрасивішу вулицю столиці.

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Як пояснювали в мерії, торговці перетворили територію на перетині Андріївського узвозу та вулиці Володимирської на справжній "Шанхай", та залишали на ніч свої лотки й зібране за день сміття.

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