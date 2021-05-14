З панського плеча. Під Києвом продають дитячу поліклініку за 8 мільйонів гривень

Оголошення про продаж з'явилося в Мережі, на одному з торгових майданчиків – в райраді обурені і обіцяють провести розслідування

/ Фото: VERTAS

На Київщині спалахнув скандал – в Мережі з'явилося оголошення про продаж дитячої поліклініки в місті Борисполі. Двоповерхову будівлю загальною площею 933,9 квадратних метра продають за 8,4 мільйона гривень.

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Сайт "Сегодня" з'ясовував, як таке могло статися і чому так вчинили місцеві чиновники.

У райраді Борисполя не приховують шоку від новини про продаж дитячої поліклініки. Історія почалася ще в 2019 році. Рішенням сесії Бориспільської райради приміщення дитячої поліклініки на вулиці Гоголя, 2, було передано селу Старе, місцевою сільрадою. Чиновники прийняли майно і розпоряджалися ним. Деякі приміщення зараз здаються в оренду. Наприклад, в дитячій поліклініці знаходяться комунальні підприємства та Центр надання першої медично-санітарної допомоги Бориспільського району.

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"Після децентралізації село Старе увійшло в Вороньківську об'єднану територіальну громаду (ОТГ). Провели вибори, оновився депутатський корпус. І мабуть, вони зрозуміли, що поліклініка дотаційна і її простіше продати. Таке рішення було прийнято заради наповнення місцевого бюджету. Ми звичайно ж були в шоці від такого рішення місцевих депутатів, коли було заявлено про відчуження цього майна", – розповів сайту "Сегодня" Антон Мотрич, глава Бориспільської райради.

/ Фото: VERTAS

Він зазначає, будівлю могли просто передати в комунальну власність Борисполю, оскільки приміщення територіально перебувати в цьому місті.

Реклама / Фото: VERTAS

"На жаль, місцеві чиновники цього не зробили. Мабуть, так вони піклуються про своїх жителів. Зараз на рівні району ми думаємо, як повернути приміщення дитячої поліклініки в районну комунальну власність, щоб на сесії вирішити майбутнє цього приміщення. Це просто дико – продати приміщення за 8,4 мільйонів гривень. Ці гроші вони просто проїдять за півроку. І що далі? Що робити людям? Де їм лікуватися?", – обурюється Антон Мотрич.

/ Фото: VERTAS

У райраді Борисполя кажуть, що будуть розбиратися в даній ситуації. Якщо так піде далі, то заради наповнення бюджету в даній ОТГ почнуть продавати і інші об'єкти, наприклад, приміщення амбулаторій, шкіл, будинків культури, які ще залишилися по селах.