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З гірляндами, але поки що без іграшок. У Києві запалили головну ялинку країни – фото, відео

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 18:00
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Робітники прикрашають новорічне дерево в центрі столиці під зливою – як воно виглядає
У Києві запалили ялинку на Софійській площі
У Києві запалили ялинку на Софійській площі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі продовжують оздоблювати головну ялинку країни. Незважаючи на зливу, робітники розвішують гірлянди по всій довжині ялинки. Половина новорічного дерева вже горить різнокольоровими вогниками. Також з'явилася ілюмінація на вході до новорічного містечка з боку вулиці Володимирської.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Промоклі під дощем робітники спускаються вниз, щоб трохи зігрітися і переодягнутися. За їхніми словами, працювати під дощем дуже складно.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Іграшки на ялинку планували вішати сьогодні, але прикрашання перенесли на понеділок через погану погоду.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

На площі спеціально для сайту "Сьогодні" робітники увімкнули ілюмінацію на вхідній групі.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Вона прикрашена живою хвоєю і переливається різнобарвними вогнями.

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Закінчити оздоблювати головну ялинку країни на Софійській площі планують до 14 грудня.

Якими будуть ялинки у 2023 та 2024 роках?

В одному з вагончиків журналісти "Сьогодні" зустріли директора компанії "Folk Ukraine" Ігоря Добруцького. Він якраз сидів із кресленнями. Каже, що вже розробив проєкт головної новорічної ялинки 2024 року.

"Тематика ялинки буде "Білий квадрат". Такої ялинки ще не було в Києві. Киянин Малевич намалював "Чорний квадрат", а у нас ялинка буде білого кольору, але у вигляді квадрата. Такими ж будуть новорічні будиночки на площі", – ділиться планами із сайтом "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Також він показав нам кольорову гаму ялинки-2023, але тематику поки що тримає в секреті. Наступного року ялинка буде прикрашена яскравими кольорами, один з них фіолетовий.

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