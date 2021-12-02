Із держперевортом не зрослося – буде ярмарок: що відбувається на Банковій (фото)

У Києві біля Офісу президента почали встановлювати новорічне містечко. А ще вчора тут мітингували ФОП.
Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Ранок після путчу. Зараз на Банковій встановлюють різдвяний ярмарок", – написав він.
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Зазначимо, що там раніше вже розпочали монтувати ковзанку.
У столиці почали встановлювати головну новорічну ялинку країни
У Києві на Софійській площі вчора розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину металевих конструкцій.
Робітники вивантажили конструкції та склали рівно, щоб не заважало пішоходам. Надвечір обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.
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