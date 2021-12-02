Із держперевортом не зрослося – буде ярмарок: що відбувається на Банковій (фото)

У місті готуються до новорічних та різдвяних свят

Біля ВП монтують новорічне містечко / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля Офісу президента почали встановлювати новорічне містечко. А ще вчора тут мітингували ФОП.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Ранок після путчу. Зараз на Банковій встановлюють різдвяний ярмарок", – написав він.

На місце приїхав кран. Фото: Олексій Гончаренко / Фото: Telegram

Зазначимо, що там раніше вже розпочали монтувати ковзанку.

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Новорічні будиночки незабаром будуть готові зустрічати гостей / Фото: Telegram

Новорічні свята дуже близько. Фото: Олексій Гончаренко / Фото: Telegram

У столиці почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі вчора розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину металевих конструкцій.

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Робітники вивантажили конструкції та склали рівно, щоб не заважало пішоходам. Надвечір обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

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