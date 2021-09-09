З піснями і хороводом. У Києві помітили незвичайний весільний кортеж (відео)

На відеоролику видно, що до будинку під'їхало кілька десятків шикарних автомобілів

Гості танцювали біля будинку нареченої під музику. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Києві на Троєщині помітили весільний кортеж, який гості зустрічали піснями і танцями. Близько житлового будинку в хоровод зібралося кілька десятків чоловік.

Про це повідомляє Troeschina в Telegram.

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"Ось це весілля. Вітаємо молодих ... Бальзака 68", – пишуть в Мережі.

У Харкові пройшла ЛГБТ-весілля

Це не перша за сьогодні цікава подія, яка пов'язане з весіллям. Наприклад, в Харкові пройшло "весілля" між двома дівчатами. На сходинках Центрального палацу одружень Харкова двоє дівчат у весільних сукнях обмінялися кільцями, клятвами і кинули в натовп букет.

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Оскільки в Україні одностатеві шлюби не дозволені, звичайно, це був усього лише перформанс в рамках ХарьковПрайда, який представники ЛГБТ-спільноти проводять в ці дні.

В ході акції її учасники вимагають рівного доступу до державних інституцій, зокрема – до реєстрації шлюбів для всіх людей – незалежно від орієнтації та статі.

Акції "Маршу рівності"