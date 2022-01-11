З вулиць Києва зникнуть безпритульні тварини: коли і як це станеться

Бродячих котів та собак обіцяють соціалізувати та влаштовувати у сім'ї киян

У Києві планують до 2030 року вирішити проблему з безпритульними тваринами. Такий намір прописаний у "Екологічній стратегії Києва до 2030 року". За найближчі вісім років їм планують знайти господарів чи хоча б місце у притулку.

Сайт "Сегодня" дізнавався, наскільки реальними є такі плани і що для цього потрібно зробити.

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У комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" нам пояснили, що безпритульні тварини у місті поділяються на дві групи – соціальні та несоціальні.

Як вирішуватимуть проблему?

"Якраз соціальних тварин ми плануємо влаштовувати і вже тепер знаходимо для них сім'ї. Цей процес триває постійно. А от несоціальних тварин дуже важко влаштувати. На нашому сайті є розділ "Адопція" в базі реєстру домашніх тварин Києва, туди вноситься вся інформація про тварин, які готові потрапити в сім'ю. Будь-який киянин може зайти до цього розділу та подивитися тварину, яку він готовий взяти до себе додому. Усіх їх ми плануємо влаштувати у сім'ї", – розповіла сайту "Сегодня" в. о. директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталія Мазур.

Скільки тварин у черзі?

На цей момент у цьому списку понад 230 собак та понад 50 котів. Вони соціалізовані та готові до того, щоб потрапити до родин киян. На це націлені та міські притулки.

"Ми займаємося тим, що розповідаємо про тварин, показуємо їх. Ми закликаємо мешканців міста забирати тварин до себе, знайти для себе справжнього та вірного друга. І це у нас виходить", – додає Наталія Мазур.

Що змінилося за десять років?

Якщо порівняти кількість безпритульних собак у центрі Києва у 2010 році та у 2020 році, то за 10 років усе кардинально змінилося. Безпритульних тварин помітно поменшало. Безпритульні собаки здебільшого залишилися на околицях та місцях, де їх годують – це ринки, забудови, склади.

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"У центрі міста безпритульних собак ви вже практично не зустрінете. А ті, що є – це тварини, яких стерилізували і повернули на звичне для них місце проживання. Такі собаки мають опікунів, які їх знають, годують і піклуються про них. Безперечно, що з'являються нові, яких підкидають. Ми ж намагаємося соціалізувати цих тварин і прикладаємо максимальні зусилля, щоб вони отримали свою родину та прихисток", – додає Наталія Мазур.

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