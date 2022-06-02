Найхолодніша за багато років. Метеорологи назвали температурні рекорди весни-2022 в Києві

Квітень та травень були холоднішими за кліматичну норму

Навесні в Києві зафіксували температурні антирекорди. / Фото: Колаж: Сьогодні

Весна у Києві стала однією з найхолодніших за останні роки. Найнижчими показники температури були у квітні. Крім того, весна-2022 ввійшла у десятку найсухіших за час проведення спостережень.

Про це свідчать результати спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Так, протягом весни середня температура повітря за сезон у Києві склала +8,4ºС, що на 1,0ºС нижче за середні багаторічні значення.

Весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення – 1,9°С.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише два температурні рекорди добової температури повітря.

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Найхолодніше було 11 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -8,6°С, а найтепліше – 12 травня, коли максимальна температура піднялась до +29,2 °С.

Кількість опадів у столиці за весну склала 87 мм, що становить 59% кліматичної норми.

Сухий та холодний травень

За даними спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря у травні в Києві дорівнювала +14,6°С, що на 1,2°С нижче за кліматичну норму.

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Найхолодніше у Києві було 5 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +4,2°С, а найтепліше – 12 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +29,2°С, встановивши таким чином температурний рекорд.

Травень виявився скупим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 33 мм, або 51% кліматичної норми. З початку року дефіцит опадів у столиці складає 31%.

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