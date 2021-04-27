Найстрашніше почалося після евакуації Прип'яті – інтерв'ю з заступником мера міста-примари

біль від трагедії на Чорнобильській АЕС ніколи не вщухне. Це добре знає Олександр Есаулов, який 35 років тому займав посаду заступника голови Прип'ятського міської ради народних депутатів, а по-сучасному – був заступником мера Прип'яті. Саме йому довелося займатися евакуацією постраждалих ліквідаторів і жителів міста. Олександр Юрійович вважає, що в пам'ятну дату у нас багато говорять про аварію на ЧАЕС, але не про долю міста Прип'ять, який вже 35 років є містом-примарою. 27 квітня 1986 року сталась термінова евакуація – 50 тисяч людина в один момент завантажили в автобуси. Їм сказали, що вони повернуться додому через три дні. Але, на жаль, своє рідне місто вони тоді покинули назавжди.

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місто достатку

- Олександре Юрійовичу, розкажіть, яким вам запам'ятався цей місто до аварії на ЧАЕС?

- Мене відправили в Прип'ять в 1980 році. Це було місто обласного підпорядкування, там потрібно було створювати міський фінансовий відділ. Я спочатку не дуже-то хотів туди їхати, були сімейні обставини. Але тоді слово "треба" було ключовим ... І я поїхав. Пам'ятаю ці красиві поліські села, пишні сади.

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Чітко пам'ятаю, коли заїжджаєш на горбатий міст через залізницю – відразу ж перед вами відкривається проспект Леніна і вся Прип'ять. Я як подивився на цей вид, то відразу остовпів – це був дуже шикарний місто, неймовірно красивий і новий. Забудований п'ятиповерховими будинками, приватного сектору там взагалі не було. Пізніше почали зводити висотні дев'ятиповерхові будинки.

Олександр Есаулов, в 1986 році заступник мера Прип'яті

Пам'ятаю, як перший раз прийшов до міськвиконкому. Зайшов до голови. Мені виділили місце в гуртожитку. І я поцікавився, де тут можна поїсти. А мені кажуть, так у нас в підвалі їдальня, йдіть поїжте. Заходжу. А там все вільно – з вулиці може зайти будь-який житель, ніякої охорони.

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Спустився в буфет, і там трохи не знепритомнів ... Тут крім усіляких дефіцитів було навіть справжня фінська салямі. І це в 1980 році! Таких продуктів навіть в Києві тоді не можна було купити. Всі поставки і постачання в Прип'ять йшли безпосередньо з Москви. В магазинах все було в достатку. З прилеглих сіл і селищ люди просто ломилися в Прип'ять, щоб купити делікатеси на святковий стіл ...

Вой швидких в ніч аварії

- А яким був для вас був день аварії на ЧАЕС, чим запам'ятався?

- Я спокійно спав удома. Раптом дзвінок від секретаря міськвиконкому. Вона сказала мені, що їй сусід, який працює на ЧАЕС, повідомив, що на станції вибухнули кисневі балони. Це було приблизно годині о третій ночі. Я вирішив терміново вийти на роботу. Пішки дійшов за 10-12 хвилин. Там мені повідомили, що мер міста поїхав на станцію. Значить, щось серйозне сталося, явно не балони. Йде розбір польотів ...

- Ви відчули щось недобре?

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- Так. Вікна у мене виходили на вулицю Курчатова. Вона проходить перпендикулярно вулиці Леніна. Ця вулиця вела з міста прямо на атомну станцію. А вулиця Курчатова впиралася в медсанчастину №126 – наша міська лікарня. І тут почалося. Пролетіла одна швидка з включеними мигалками до лікарні, потім друга, третя ... Я зрозумів, що сталося щось страшне. Вранці мене відправили в місцеве автотранспортне підприємство координувати роботу. Пізніше знову викликали в мерію на 10 годину ранку, було партзбори. Воно було дуже коротким. Виступив наш мер – Володимир Павлович Волошко. Він сказав наступне: "На четвертому блоці АЕС сталася аварія з частковим руйнуванням блоку". Після цього мене відправили в медичну санчастину, яку я займався, як заступник мера.

Мовчання і чорні обличчя ліквідаторів

- Що там відбувалося?

- Надійшла вказівка відправити перших постраждалих пожежників в аеропорт Бориспіль , Саме на військовий аеродром, де їх вже чекав літак. Була тривала підготовка документів, збір всієї необхідної інформації. Хлопці виходили з будівлі лікарні по одному в смугастих піжамах – з чорними особами і мовчки. Двох винесли на носилках повністю забинтована. Деяким явно було погано, одного хлопця дуже сильно нудило, причому всю дорогу. Ми висунулися на Бориспіль. Постраждалих потрібно було терміново відправити в Москву в шосту клініку, яка спеціалізувалася на лікуванні від радіоактивного випромінювання. Я супроводжував потерпілих в Бориспіль. Потім була дорога назад.

- На той момент було прийнято рішення про евакуацію Прип'яті?

- Так, питання вирішувалося. Але нам ще потрібно було відправити частину постраждалих в Бориспіль. Їх вже відправляли з цивільного аеропорту. Коли ми їх везли, нам назустріч рухалася нескінченна колона автобусів, яка розтягнулася на кілометри. Таке не забудеш ніколи ...

Весілля і кіно під радіацією

- Але жителі Прип'яті ще про це не знали?

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- Думаю, що відчували. 27 квітня в Прип'яті все вже сиділи по домівках, ніхто на вулицю не виходив. А 26 квітня звичайно ж була ще звичайне життя, хоча навколо вже вирувала радіація ... Мами з дітьми йшли в дитяче кафе на пристані. З кінотеатру "Прометей" виходила галаслива юрба глядачів. У місті в цей день навіть справляли весілля. Урочистості відбувалися в ресторані, поряд з міськвиконкомом. Молоді виходили на сходи, танцювали, веселилися, фотографувалися, їм кричали "Гірко!". Цілувалися під веселі "раз", "два", "три"! Тоді ще ніхто не розумів наскільки все це серйозно. А вже на наступний день була евакуація і все покинули місто.

Собак і котів розстріляв

- Що було найскладнішим для евакуації жителів Прип'яті?

- Найскладніше – це зібрати необхідну кількість автобусів для евакуації жителів. Їх переганяли з усією Київської області і відправляли в Прип'ять. Вони стояли гігантської колоною під Чорнобилем, чекаючи наказу заїхати в Прип'ять – 1200 автобусів. Тим часом всі житлові будинки Прип'яті обходили співробітники міліції, представники міських служб, горкомовскіе і комсомольські працівники. Вони попереджали всіх про евакуацію, також було повідомлення по радіо. О першій годині дня автобуси почали в'їжджати в місто, вони зупинялися під будинками. Люди виходили з під'їздів і займали сидячі місця. За командою всі автобуси поїхали. До речі, забирати з собою тварин – котів і собак заборонялося . Їх потім всіх постріляли по розпорядженню урядової комісії. Боялися поширення сказу.

Фото А. Марущак "Сегодня"

- А були загублені, які з різних причин не змогли мережу в автобуси?

- Так, але це були одиниці. Біля міськвиконкому був магазин "Веселка", так там один дідусь уперся і навідріз відмовився їхати. Його силою довелося посадити в автобус. Він кричав співробітникам міліції: "Я під Сталінградом не здався, і тут не здамся!". Одну бабусю, наприклад, залишили в лікарні. Вона була дуже старою і просто б не винесла дорогу в автобусі, оскільки не могла сидіти. За нею потім приїжджали окремо. Але це були поодинокі випадки. А то, що показують в художніх фільмах – про романтичні прогулянки закоханих по Прип'яті – це все художній вимисел. Там було так багато міліції, що їх би відразу затримали і вивезли.

Найстрашніше

- Ви теж покинули місто?

- Ні. Ще три дні я перебував в Прип'яті для вирішення всіляких нагальних питань, які виникали зі службами на станції і в місті. Після цього переїхав до селища Поліське. Пробув там кілька днів. Потім перебазувався в Іванків. 9 тисяч жителів Прип'яті були евакуйовані в Іванківський район! З ними потрібно було працювати. Адже найстрашніше і жахливе – це не евакуація, а то, що відбувалося після неї.

- Що саме?

- Уявіть собі місто – 50 тисяч населення. В один момент ці люди втратили житло, всіх засобів, продуктів харчування. Хтось не взяв з собою грошей, хтось документів. Це був справжній кошмар. Мер Прип'яті після евакуації на особистому прийомі прийняв більше тисячі людина! Купа питань виникало у людей від самих банальних до капітально складних. І ми їх вирішували. У Поліському районному фінвідділі нам виділили приміщення для прийому громадян. Черга починалася на третьому поверсі і ще на вулиці тягнулася кілька десятків метрів. Евакуація була блискавичною. Але людей вивезли в села, висадили з автобусів, і все. Куди їх селити? Почали збирати місцевих жителів. Просили брати тимчасово до себе в будинку. Місцеві не дуже-то хотіли, боялися брати до себе "брудних". Потрібно було вмовляти, вимагати, просити ...

Колесо, що прокотилося по долях

- Ви поверталися після цього в Прип'ять?

- У перший рік після аварії я там бував дуже часто. Особливо, коли в другій половині 1986 року дозволили відвідування Прип'яті, щоб люди змогли вивезти в невеликих обсягах те, що не встигли забрати – документи, цінні речі. Люди приїжджали кілька місяців. Потрібно було все це контролювати. Коли почали виплачувати компенсацію за втрачене майно, теж виникали спірні питання. Щоб їх вирішити, була створена спеціальна комісія з працівників міськвиконкому. Вони їздили з тими, хто подавав заяву про невідповідність компенсації з втраченим майном, безпосередньо на місце. Там майно оцінювалося і оглядають, складали акти. Їздили туди часто. Потім я не був в Прип'яті багато років. Почав їздити, коли туди почали возити туристів. Мене часто запрошували в такі поїздки розповідати людям про пережите.

- Тепер в Прип'яті господарює природа і дикі тварини. Лише колесо огляду і висотні будинки нагадують про минуле ...

- Цей парк з колесом огляду повинні були запустити 1 травня 1986 року. Пробні запуски колеса проводилися, але офіційно воно запущено в роботу не було. Ми з сумом жартували, що колесо на повному ходу прокотилося по нашим долям.

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Як виглядає місто Прип'ять з висоти пташиного польоту, дивіться на нашому відео:

Відео: Сьогодні

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