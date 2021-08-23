Найбільший державний прапор піднімають в Києві: онлайн-трансляція

Захід проходить на території Національного музею історії України у Другій світовій війні

Підняття прапора в Києві. Фото Дмитро Гордійчук, "Сегодня"

В День державного прапора в Києві ветерани АТО і ООС піднімають найбільший державний стяг. Захід проходить на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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День державного прапора вперше відзначають на цій локації і вибрали її не випадково – в минулому році тут був відкритий меморіал з найбільшим прапором. Крім того, з печерських пагорбів український стяг видно здалеку. У заході візьмуть участь мер Києва Віталій Кличко та інші представники столичної влади, а також взвод роти Почесної варти.

Раніше до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України був встановлений новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора. Конструкція оновленого тризуба легша і оснащена поворотним механізмом. Сам флагшток зараз є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, протягом святкових днів 23-25 серпня в Києві змінюється графік роботи міського транспорту. З усіма змінами можна ознайомитися тут.