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Найдовший в Україні. У київському парку "Відрадний" з'явився новий мурал (фото)

18 травня, 16:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На муралі зображена історія парку "Відрадний" – автор Віталій Гідеон

У столичному парку Відрадний відкрили найдовший в Україні мурал, який 77,1 метра у довжину. На малюнку зображена історія створення найкращого парку Солом'янського району.

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Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуд" у Facebook.

Мурал завдовжки 77,1 і висотою 2,87 метра, описує історію і розповідає про знакові місця в парку "Відрадний" – він увійшов до Національного реєстру рекордів України.

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Підготовчі роботи розпочалися 20 квітня, а 5 травня вже почали наносити ескізи на стіну.

"Художник зобразив яблуневий цвіт, зелений лабіринт, міст, озеро, місцевих качок і навіть скульптуру "Життя", більш відому серед студентів як "Шара", – йдеться у повідомленні.

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Автором мурала є вже відомий київський графіті-художник Віталій Гідеон.

Раніше ми писали, що під Києвом з'явився барвистий мурал – дівчина з совою. Малюнок зроблений на паркані ЖК, який є кордоном між Софіївською Борщаговкою і Вишневим.

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Також ми повідомляли, що на Софіївській Борщагівці з'явився новий мурал – дівчина в респіраторі, прикрашеному весняними квітами.

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