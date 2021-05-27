СБУ проведе антитерористичні навчання в київському метро

У спецслужбі просять гостей і жителів столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей

В ніч з 27-го на 28 травня Служба безпеки України проведе планові антитерористичні навчання на декількох об'єктах комунального підприємства "Київський метрополітен".

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Про це повідомляється на сторінці столичного управління СБУ в Facebook.

Навчання пройдуть в Шевченківському районі, їх проводить координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області за участю підрозділів Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та органів державної влади.



"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу. СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.



При цьому у спецслужбі просять громадян дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" столичного управління СБУ по тел.: (044) 253-06-71.

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