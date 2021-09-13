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Не забуваємо паспорт. СБУ проводить антитерористичні навчання в Київській області

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 12:38
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У ці дні можливе обмеження руху транспорту і пішоходів, а також перевірка документів, що посвідчують особу
Два дні будуть проходити тактико-спеціальні навчання СБУ в Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"
Два дні будуть проходити тактико-спеціальні навчання СБУ в Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині з 14 по 16 вересня пройде антитерористична підготовка. Тактико-спеціальні навчання пройдуть на території Білоцерківського і Обухівського районів Київської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

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Cиловики в кілька етапів відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об'єктах.

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"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

СБУ просить громадян бути пильними

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У разі підозрілої знахідки повідомляти за телефоном гарячої лінії ГУ СБУ в Києві та Київській області – (044) 253-06-71 або телефонувати на лінію 102.

"СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей та належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", – додають в СБУ.

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  • В Чорному морі пройшли міжнародні навчання Sea Breeze-2021, в яких брали участь Збройні сили України і військовослужбовці майже 30 країн світу. Вони тривали майже два тижні на суші, морі та в повітрі.
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