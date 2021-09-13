Не забуваємо паспорт. СБУ проводить антитерористичні навчання в Київській області

На Київщині з 14 по 16 вересня пройде антитерористична підготовка. Тактико-спеціальні навчання пройдуть на території Білоцерківського і Обухівського районів Київської області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.
Cиловики в кілька етапів відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об'єктах.
"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.
СБУ просить громадян бути пильними
У разі підозрілої знахідки повідомляти за телефоном гарячої лінії ГУ СБУ в Києві та Київській області – (044) 253-06-71 або телефонувати на лінію 102.
"СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей та належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", – додають в СБУ.
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