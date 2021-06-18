У Києві СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" (фото)

Під час обшуків було вилучено зброю і гранатомети

Правоохоронці проводять обшуки в "Муніципальній варті". Фото: Михайло Наконечний / Facebook

Сьогодні, 18 червня, Служба безпеки України проводить обшуки в комунальному підприємстві "Муніципальна варта".

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Про це повідомляє депутат Київради Михайло Наконечний в Facebook.

"Саме зараз СБУ проводить обушки в КП "Муніципальна варта". Під час обшуків знайдені та вилучені вогнепальна зброя і, навіть, гранатомети. Цікаве неприбуткове підприємство, яке фінансується за рахунок київського бюджету", – написав він.

Фото: Михайло Наконечний/Facebook

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Відзначимо, що КП "Муніципальна варта" створено рішенням Київради 21 вересня 2017 року. Підпорядковується воно безпосередньо Київській міській адміністрації.

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