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У Києві СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" (фото)

18 червня 2021 14:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Під час обшуків було вилучено зброю і гранатомети

Правоохоронці проводять обшуки в "Муніципальній варті". Фото: Михайло Наконечний / Facebook

Правоохоронці проводять обшуки в "Муніципальній варті". Фото: Михайло Наконечний / Facebook

Сьогодні, 18 червня, Служба безпеки України проводить обшуки в комунальному підприємстві "Муніципальна варта".

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Про це повідомляє депутат Київради Михайло Наконечний в Facebook.

"Саме зараз СБУ проводить обушки в КП "Муніципальна варта". Під час обшуків знайдені та вилучені вогнепальна зброя і, навіть, гранатомети. Цікаве неприбуткове підприємство, яке фінансується за рахунок київського бюджету", – написав він.

Фото: Михайло Наконечний/Facebook

Фото: Михайло Наконечний/Facebook

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Відзначимо, що КП "Муніципальна варта" створено рішенням Київради 21 вересня 2017 року. Підпорядковується воно безпосередньо Київській міській адміністрації.

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Раніше ми писали, що ДБР проводить обшуки в будинку екс-ректора НАУ Ісаєнко.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань 3 червня порушило кримінальну провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олега Семінського. Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме – привласнення частини прибутку газодобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період перебування на посаді голови правління компанії.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

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