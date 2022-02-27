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Сьогоднішня ніч у Києві знову буде складною – Кличко

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 22:25
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Мер Києва стверджує, ворог сатанеє і продовжує розстрілювати мирні будинки
Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста / Колаж "Сьогодні"
Окупанти продовжують знищувати інфраструктуру міста / Колаж "Сьогодні"

Сьогоднішня ніч у Києві знову буде складною. Захисники готуються захищати столицю, а киян закликають провести цю ніч у укриттях.

Про це повідомляє в відеозверненні мер Києва Віталій Кличко.

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"Ворог сатаніє. Розстрілює мирні будинки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоча сам зазнає великих втрат – і людських, і військової техніки. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", – каже Віталій Кличко.

Мер Києва уточнив, що сьогодні він був на укріпленнях, які допомагають зводити бійцям тероборони.

"Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканців Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомеля. Де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримайтеся! Разом вистоємо!" , – додав Віталій Кличко.

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Ситуація в Україні 27 лютого

  • Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався із потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ: відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
  • Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від SWIFT, повідомляє "Українська правда". У спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що тільки "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT". Цей захід може підірвати стабільність конкретних банків, але експортний потенціал Росії аж ніяк не вплине.
  • Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
  • Українські військовослужбовці відбили Волноваху – місто на південному заході Донецької області, повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко. Facebook. Вона зазначила, що сильно постраждала інфраструктура міста, є убиті цивільні особи, трупи на вулицях. Люди ховаються у підвалах.
  • Прорив ворожих сил у напрямку Ірпеня підтвердився, але бійці ЗСУ зуміли відбити атаку. Про це розповів у своєму відеозверненні мер міста Олександр Маркушин.

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