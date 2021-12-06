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"Згоріло стільки, що залишається тільки повіситись": як виглядає ринок "Оболонь" після пожежі (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 грудня, 11:22
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На ринку люди припускають, що причиною пожежі могло стати замикання проведення через сиру погоду
На ринку горів павільйон із промтоварами / Колаж "Сьогодні"
На ринку горів павільйон із промтоварами / Колаж "Сьогодні"

У Києві на вулиці Героїв Дніпра горів ринок "Оболонь".Причини пожежі невідомі. Полум'я знищило вісім торгових точок.

Журналіст сайту "Сьогодні" побував на місці та дізнався, як зараз виглядає місце пожежі.

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Деталі

Охоронці, які чергували в нічну зміну і гасили полум'я, розповіли, що почали все гасити, коли тільки помітили вогонь.

"Ми першими побачили, що горить, побігли туди з вогнегасниками. До речі, за останні 8 років ця частина ринку горить уже вдруге. Попередня пожежа була у 2013-му, у цьому ж павільйоні. Тоді згоріло товару на 500 тисяч гривень. Наразі продавці втратили стільки, що кажуть: "Залишається тільки повіситися", – розповів один із охоронців, який гасив полум'я.

Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

На місце одразу викликали пожежників.

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"Ми відразу викликали пожежників. Вони приїхали швидко. Завдяки нам і ним полум'я погасили швидко. Було як у печі. Горів павільйон із промтоварами – пластиковим посудом, відрами та павільйон із родзинками та горіхами. Чи був підпал? Розумієте, на ринку завжди можуть бути невдоволені, конкуренти тощо. Складно сказати про причини", – сказав охоронець.

Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

На самому ринку стійкий запах гару. Також на ринку припускають, що причиною могло стати замикання проводки за сирої погоди.

Ми побачили поплавлений кондиціонер. Також згорів павільйон із ковбасою.

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Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова
Який вигляд має ринок "Оболонь" після пожежі. Фото: Ігоря Сєрова

Наслідки пожежі

Внаслідок пожежі 8 торгових павільйонів знищено вогнем і 22 вогнеборцям вдалося врятувати. На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 людина особового складу.

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