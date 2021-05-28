Щорс покине центр Києва: що ще декоммунізірують в столиці (список)

У списку на декомунізацію в столиці перебуває зараз 26 об'єктів

У Києві знову заговорили про незавершену декомунізацію. В Українському інституті національної пам'яті склали список з 26 об'єктів, які залишаються декоммунізірованими. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро "Театральна".

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В Українському інституті національної пам'яті відзначають, що їх повноваження щодо перейменування або демонтажу об'єктів мають лише рекомендаційний характер. А рішення приймають міські влади та установи, на балансі яких знаходяться ці об'єкти.

Що буде з гербом на щиті?

Питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури Батьківщина-мати обговорюється з 2015 року, але поки залишається на рівні обговорень.

"Що стосується демонтажу герба на щиті Батьківщини-матері, то перш ніж проводити будь-якої демонтаж, на це необхідно отримати рішення уряду або Міністерства культури України. Поки його не буде, ніхто не почне розробляти документацію, тим більше проводити будь-які роботи", – розповів сайту "Сьогодні" глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Арку не чіпатимуть

Монумент під Аркою дружби народів у вигляді скульптурної композиції двох робочих з гербом СРСР викликає подив у киян і громадських активістів. Він не відповідає історичній дійсності і є частиною радянської ідеології.

"Про наявність виконавчого напису місцевої влади про демонтаж цього пам'ятника на цей момент мені невідомо. Наскільки я знаю, обговорюється питання створення в Києві кількох нових культурних об'єктів, і в тому числі, одне з місць, де ці об'єкти можуть встановити – це під Аркою дружби народів. Але коли це буде зроблено, поки невідомо. Розпоряджень або інших документів поки немає", – розповідає Антон Дробович.

Щорс переїде з бульвару

Питання про демонтаж кінного пам'ятника Щорсу обговорюється теж досить давно. Невідомі вандали навіть відпиляли коню бронзову ногу. Але схоже, що скульптуру таки приберуть з центру Києва.

"Є одна організація, яка готова прийняти пам'ятник Щорсу до себе. Ми зараз консультуємося з Міністерством культури з стосовно підготовки документів для його транспортування. Ми його не будемо вилучати з реєстру пам'ятників культури, а просто змінимо його місце дислокації. Предметно про це можна буде говорити через кілька тижнів", – запевнив сайт "Сьогодні" Антон Дробович.

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Список на декомунізацію в Києві:

• два пам'ятні знаки на честь Івана Кудрі;

• пам'ятник Миколі Щорсу;

• зображення герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері";

• меморіальна дошка більшовикам 1919 г. (вул. Г. Сковороди, 2);

• барельєф більшовикам 1918 г. (вул. Московська, 2, завод "Арсенал");

• меморіальна дошка Бойченко Олександру Максимовичу (вул. Саперно-Слобідська, 39);

• меморіальна дошка Бойченко Олександру Максимовичу (вул. Михайла Грушевського, 9);

• меморіальна дошка Бурмістенка (пров. Бурмістенка, 3-5А);

• меморіальна дошка Володарському Мойсеєві Марковичу (вул. Полтавська, 12);

• меморіальна дошка газеті "Більшовик" (вул. Мала Житомирська, 9-Б);

• меморіальна дошка Гречку Андрію Антоновичу (пр. Повітрофлотський, 6);

• меморіальна дошка Затонському Володимиру Петровичу (пр. Перемоги, 37 корпус1);

• меморіальна дошка Затонському Володимиру Петровичу (бул. Тараса Шевченка, 14);

• меморіальна дошка Ленгнік Фрідріху Вільгельмовича (пр. Перемоги, 39);

• барельєф Леніну Володимиру Іллічу, станція метро "Театральна" (барельєф закритий, але поки не демонтований);

• меморіальна дошка Островському Миколі Олексійовичу (вул. Ползунова, 2);

• окремі барельєфи на станції метро "Вокзальна";

• меморіальна дошка червоногвардійцям (вул. Ползунова, 2);

• меморіальна дошка "Штаб червоногвардійців" (пр. Перемоги, 37 корпус 1, НТУУ "КПІ");

• меморіальну дошку на честь робітників "Південно-Російського машинобудівного заводу" (вул. Жилянська, 107);

• дошка в честь побратимства з містом Краків – містить радянський герб Києва з серпом і молотом (вулиця Краківська на розі з бульваром Праці 5);

• скульптурна композиція екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в однойменному парку "Таращанець" (ріг вулиць Ялтинської і Заслонова);

• скульптура Островському Миколі Олексійовичу (перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на вул. Повітрофлотському 35);

• бюст Костикову Андрію (вул. Старонаводницька, на території НТУУ "КПІ");

• Арка дружби народів (скульптурна композиція двох робочих з гербом СРСР) (Хрещатий парк);

• бюст Артему (вул. Олени Теліги 35, біля дитячого будинку культури).

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