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"Шкарлета виправить Могила". Студенти вивісили провокативний банер в центрі Києва (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 15:37
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Вихованці Могилянки критикують міністра освіти за втручання у внутрішнє життя академії
Студенти залишили послання міністру освіти. Фото: Новое время.
Студенти залишили послання міністру освіти. Фото: Новое время. / Фото: Колаж: Сьогодні

На будівлі Києво-Могилянської академії у Києві після скандалу, пов'язаного з перевиборами президента вишу, з'явився банер. Його присвятили міністру освіти та науки Сергію Шкарлету.

Про це повідомляє Новое время.

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11 лютого на будівлі університету й з’явився плакат з його засновником митрополитом Петром Могилою.

"Шкарлета виправить Могила", – написано на плакаті.

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Плакат на Києво-Могилянській академії. Фото: Новое время

Що відомо про ситуацію у Києво-Могилянській академії

  • 27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.
  • Під час виборів зафіксували порушення. Невідомі вкрали скриньку для голосувань. Через це міністерство освіти призначило повторні вибори, незважаючи на обрання Сергія Квіта переможцем.
  • Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням Міністра освіти України Сергія Шкарлета щодо призначення перевиборів президента вишу. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена.
  • Студентські органи самоврядування теж погодилися, що вибори відбулися. Проте міністр освіти призначив повторні вибори. Студенти переконані, що він на це не має жодних повноважень.
  • Студенти вирішили провести акцію протесту під стінами Кабміну через ситуацію, що склалася. Також вони вимагають відставки Сергія Шкарлета з посади Міністра освіти України.
  • Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборівпрезидента Києво-Могилянської академії прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".

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