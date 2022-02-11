"Шкарлета виправить Могила". Студенти вивісили провокативний банер в центрі Києва (фото)

На будівлі Києво-Могилянської академії у Києві після скандалу, пов'язаного з перевиборами президента вишу, з'явився банер. Його присвятили міністру освіти та науки Сергію Шкарлету.
Про це повідомляє Новое время.
11 лютого на будівлі університету й з’явився плакат з його засновником митрополитом Петром Могилою.
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"Шкарлета виправить Могила", – написано на плакаті.
Плакат на Києво-Могилянській академії. Фото: Новое время
Що відомо про ситуацію у Києво-Могилянській академії
- 27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.
- Під час виборів зафіксували порушення. Невідомі вкрали скриньку для голосувань. Через це міністерство освіти призначило повторні вибори, незважаючи на обрання Сергія Квіта переможцем.
- Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням Міністра освіти України Сергія Шкарлета щодо призначення перевиборів президента вишу. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена.
- Студентські органи самоврядування теж погодилися, що вибори відбулися. Проте міністр освіти призначив повторні вибори. Студенти переконані, що він на це не має жодних повноважень.
- Студенти вирішили провести акцію протесту під стінами Кабміну через ситуацію, що склалася. Також вони вимагають відставки Сергія Шкарлета з посади Міністра освіти України.
- Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборівпрезидента Києво-Могилянської академії прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".
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