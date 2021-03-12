Школи під Києвом відправляють на "корона-канікули" (відео)

В одній зі шкіл на COVID-19 хворіють 40 відсотків педагогів

Шість шкіл у Київській області пішли на весняні канікули – на два тижні раніше від запланованого. Чому дітей відправляють дочасно і як до цього ставляться їхні батьки.

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Юрій Орловський.

Ми перевірили кілька цих шкіл і дізналися, наскільки масштабно у них поширився COVID-19. Скажімо, у школі в селі Литвинівка неподалік Димера, що на Київщині, за останні два тижні захворіла ледь не половина вчителів. Тож канікули в ній розпочали, аби вберегти учнів.

Відео: Сьогодні

Майже 40 відсотків перехворіло педагогічного колективу, і такий же показник обслуговуючого персоналу. Серед учнів високого показника немає, – кажуть у литвинівській школі. Там всі виступають за дистанційне навчання, щоб не поширювався ковід.

До 15 березня зачиненими будуть і двері 2-ї школи у смт Немішаєве. Водночас 1-ша місцева школа продовжує працювати, адже небезпеки для учнів там немає. Перебуваючи в селищі, ми поспілкувалися із батьками, чиї діти пішли на дочасні канікули і ті розповіли, що повністю підтримують це рішення.

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До речі, з 25 лютого по 10 березня у Київській області виявили понад 5400 нових випадків захворювання на коронавірус. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що третя хвиля пандемії вже почалася в Україні. Він анонсував, що в країні знову можуть запровадити локдаун, якщо більшість областей опиняться у "червоній зоні" карантину.

Наразі ж до неї потрапили чотири області – Івано-Франківська, Житомирська, Чернівецька та Закарпатська. А якщо статистика захворювання в решті країни найближчим часом не спаде, то в"червону зону" потраплять ще 9 областей і Київ.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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