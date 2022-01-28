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Їздив до родичів на Донбас та відвозив секретні дані. У Києві затримали агента РФ

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28 січня, 11:24
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Зловмисник їздив до родичів на окуповані території та відвозив секретні відомості для бойовиків
У Києві затримано агента РФ.
У Києві затримано агента РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві агента РФ. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ ДНР", яке контролює російські спецслужби.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Як його завербували

У поле зору представників РФ громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донбасу.

За завданням кураторів агент збирав інформацію щодо військовослужбовців силових структур України, зокрема СБУ. Зокрема, він збирав контррозвідувальні заходи щодо протидії російським спецслужбам.

Зловмисник повинен був передавати отримані відомості під час особистих зустрічей із кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв'язку.

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Зловмисник потрапив до рук спецслужб. Фото: пресцентр СБУ

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Затримання

Співробітники СБУ затримали ворожого агента у Києві. Слідство продовжують вести у рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Наразі агент РФ під вартою за рішенням суду.

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