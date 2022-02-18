Штормовий вітер та дощ: погода в Україні 18 лютого

Сьогодні в країні очікується падіння температури та опади

Цього дня погода зіпсується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 18 лютого, буде вітряною. Пориви вітру сягатимуть 22 м/с. Температура повітря цього дня піде до низу, у порівнянні з попереднім днем.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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Сьогодні пориви північного західного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с. Температура повітря складе +2+7 градусів. Переважатиме волога погода. Очікується дощ та мокрий сніг.

За інформацією Укргідрометцентру, опади очікуються у всіх областях України, окрім Закарпатської. Там прогнозують мінливу хмарність.

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Що робити під час сильного вітру?

Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.

У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.

Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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