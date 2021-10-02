Штрафи від 34 тисяч гривень. Як в Києві борються з порушниками карантину

За добу в столиці мобільні бригади перевіряють понад 300 об'єктів

Городян закликають носити маски та дотримуватися дистанції / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ вже більше тижня перебуває в "жовтій зоні" карантину, з 23 вересня. З цього моменту мобільні бригади проводять масові перевірки по виявленню порушень карантину, вони мають право штрафувати, а мінімальний штраф за це 34 тисячі гривень. Як розповів "Сьогодні" глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан, замість 10 в столиці працюють уже 15 мобільних бригад, до яких входять представники Держпродпотребслужби, РДА і поліції.

"За добу мобільні бригади перевіряють понад 300 об'єктів. Вони накладають не більш 10 штрафних санкцій на порушників карантину. Можна сказати, що кияни справно дотримуються норм карантину, це різко відрізняється від ситуації, яка була в місті цієї весни. Тоді порушень було набагато більше", – каже Олег Рубан.

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Там закликають городян: носити маски, дотримуватися дистанції і обробляти руки антисептиком.

"Дельта-штам" коронавіруса

Відзначимо, що "Дельта" вважається самим небезпечним штамом коронавіруса, від зараження до ураження внутрішніх органів може пройти всього кілька днів. Інкубаційний період становить 5 днів з моменту контакту з вірусом. Набагато гірше те, що заразився їм людина може переносити захворювання без яскраво виражених симптомів.

Лікар-інфекціоніст, лікар медичних наук, професор Ольга Голубовська не виключає, що люди будуть заражатися новими штамами коронавіруса в майбутньому.

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