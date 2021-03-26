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Схопив, нахамив й попросив на вихід: на Київщині пенсіонерка звинувачує водія у грубості

26 березня, 05:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Водій пояснив, що попросив людей пересісти в інший автобус

На Київщині пенсіонерка звинувачує водія, який не хотів возити пільговиків через карантинні обмеження у грубості. А той каже, що мав на це причини та запевняє, що жінку не ображав.

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Кореспондент "Сьогодні" Олексій Продайвода з’ясував, що наступного дня після конфлікту вони зустрілися знову.

77-річна Лідія та її 80-річний чоловік Микола оплатили проїзд у маршрутці, однак, щойно рушили, водій наказав пересісти в інший автобус.

"І мене бере і толкає. А я намагаюсь ще в автобус пройти, а він все одно мене штовхає – іди додому, ти знаєш, що коронавірус!", – каже жінка.

Вони очікували свого кривдника – водія маршрутки, який нібито відмовився везти пільговиків.

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Коли на кінцеву під'їхала та сама маршрутка, водій пояснив, що попросив людей пересісти в інший автобус, бо нині більше десятка пасажирів перевозити не має права. Штраф – 17 тисяч гривень.

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"Я не можу повний автобус везти, я пересадив їх в більший автобус", – каже водій.

Він зазначив, що сказав тоді, що пільгових пасажирів не може брати.

"Ви сказали, я платить не буду. Раз платити не будете, сидіть вдома значить, отак я сказав", – звернувся водій до жінки.

Водій крізь маску перепросив, але подружжя неохоче це прийняло.

Відео: Сьогодні
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Раніше у Києві біля станції метро "Лівобережна" водій маршрутного таксі побився з чоловіком.

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