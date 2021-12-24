Запастись удачею на весь 2022: де зустріти символ року у Києві (фото)

Амба, Рена та Малюк вже підготувалися до новорічних свят

Тигри у Київському зоопарку також готуються до Нового року. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Наступний 2022 рік – це рік Чорного водяного тигра за східним календарем. Знайти таку рідкісну тварину можна і в столиці – Київський зоопарк вже понад 100 років дарує можливість городянам близького контакту з дикою природою. В тигри тут посідають почесне місце! Щоправда, вони не чорні, а ось водні процедури просто люблять.

У Київзоо проживають одразу три тигри. Більше того, це ціла сім'я. Кожна із тварин має свій характер.

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Що відомо про київських тигрів

Глава сімейства – тигриця Амба – серйозна жінка поважного віку. Наступного року їй виповниться 17 років!

Її двоє вже дорослих тигренят – Рена та Малюк, їм по 13 років. Малюк любить добре поїсти та солодко поспати, а грайлива Рена мелодійно спілкується своїми характерними звуками з доглядачами.

До речі, малеча народилася у зоопарку прямо на свято – День Незалежності України 2008-го!

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Амба покинула дітей

Так сталося, що тигренят довелося вирощувати співробітникам Київзоо.

"Мама Амба відмовлялася бути поруч із дитинчатами, весь час тягала їх, а потім взагалі покинула. Тому зоологи зрозуміли, що хтось має дбати про малюків, а також про маму, щоб вона почувала себе комфортно", – згадує провідний біолог Київського зоопарку Тетяна Качан.

На той момент вона вже мала великий досвід вигодовування різних тварин, тому Тетяна вирішила взяти тигренят під свою опіку. Звісно, за підтримки колег, включаючи і нинішнього директора Київського зоопарку – Кирила Трантіна, оскільки цей процес є дуже відповідальним.

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Відвідувачі зоопарку можуть подивитись, як годують тигрів. Фото: Київський зоопарк

Зоологи замінили матір

"Насамперед я сприймала їх як тигрів, а не як ляльок. Їхнє виховання пройшло без поцілунків та обіймів чи інших ніжностей, які не притаманні цій тварині", – розповідає нам Тетяна Качан.

Через три місяці діти отримали щеплення та повноправно залишилися у Київському зоопарку.

Щоб створити для них комфортний простір у новому вольєрі, Тетяна принесла туди речі тварин та деякі свої, щоб оточити тигренят звичними запахами та зменшити стрес від переїзду.

"Вони до мене сильно прив'язалися, як до мами. І я також залишалася з тигренятами протягом ще одного місяця з самого ранку до глибокого вечора. За цей час вони познайомилися і звикли до завідувача відділу хижих тварин, який відвідував Рену та Малюка щодня. Минуло вже багато років, Малюк та Рена давно подорослішали, але досі впізнають мене та відгукуються на вітання. Кожен із них має свій особливий характер та відмінний апетит", – розповідає нам Тетяна Качан.

Пряничні будиночки

Оскільки настає рік тигра, то для хижаків у зоопарку приготували незвичайний новорічний подарунок. У вольєрах у тигрів встановили два "пряникові" будиночки, прикрашені новорічною атрибутикою.

Тигри обжили їх за день. Із задоволенням там сидять, труться об стіни та поїдають частування у вигляді м'яса, яке розкладають наглядачі.

"У кожного з тигрів є свій вольєр. Але ми для них влаштували систему обміну – вони змінюються вольєрами, щоб було цікавіше. На території встановлено два "пряникові" будиночки. Звичайно ж, вони не з борошна, а з міцного дерева. Тваринам явно подобаються обновки. Особливо їсти в них. До речі, щодня до 7 січня у нас буде годування тигрів, на яке можуть подивитись усі охочі. Усі, хто хоче привітати символ Нового року, можуть прийти до зоопарку і зробити це", – розповів сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Годівля тигрів буде починатися після 10:30 ранку.

У зоопарку встановили пряникові будиночки. Фото: Київський зоопарк

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