Синоптики дали прогноз по Києву: намете до 20 см снігу

У Києві 8 лютого очікують сніг, хуртовини та снігові замети: синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с і ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики також прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16, а вдень 7-10 градусів морозу.
Киян просять дотримуватися рекомендацій при значному зниженні температури повітря:
- одягайтеся багатошарово,
- захищайте відкриті ділянки шкіри,
- не виходьте на мороз голодним,
- рухайтеся на холоді, це підсилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла,
- категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком.
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