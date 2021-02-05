Синоптики дали прогноз по Києву: намете до 20 см снігу

У столиці гряде різке похолодання і опади

У Києві 8 лютого очікують сніг, хуртовини та снігові замети: синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с і ожеледиця на дорогах.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики також прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16, а вдень 7-10 градусів морозу.

В тренді Сильна ожеледиця: киян попереджають про негоду

Киян просять дотримуватися рекомендацій при значному зниженні температури повітря:

одягайтеся багатошарово,

захищайте відкриті ділянки шкіри,

не виходьте на мороз голодним,

рухайтеся на холоді, це підсилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла,

категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком.

Раніше ми писали, прогноз погоди на весь 2021 рік. Найдокладніший прогноз Віра Балабух дала на зимові місяці .

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