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Синоптики дали прогноз по Києву: намете до 20 см снігу

5 лютого, 16:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У столиці гряде різке похолодання і опади

У Києві 8 лютого очікують сніг, хуртовини та снігові замети: синоптики прогнозують приріст снігу 15-20 см. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с і ожеледиця на дорогах.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики також прогнозують значне зниження температури: вночі 13-16, а вдень 7-10 градусів морозу.

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Киян просять дотримуватися рекомендацій при значному зниженні температури повітря:

  • одягайтеся багатошарово,
  • захищайте відкриті ділянки шкіри,
  • не виходьте на мороз голодним,
  • рухайтеся на холоді, це підсилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла,
  • категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком.

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Київ вітер сніг прогноз ожеледиця синоптики

Джерело: Сьогодні

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