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Синоптики порадували прогнозом погоди на Покрову: чого чекати киянам

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 жовтня, 16:00
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Люди уважно спостерігали за природою і за прикметами становили прогноз, який буде майбутня зима
За народними спостереженнями: який Покров — така й зима. Колаж: "Сьогодні"
За народними спостереженнями: який Покров — така й зима. Колаж: "Сьогодні"

14 жовтня, в четвер, у православній церкві відзначається неперехідне велике свято Покрова Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії.

У народі це одне з найбільш шанованих свят. А для українців воно має особливе значення, тому що йому приурочені День українського козацтва, а також День захисників і захисниць України, який є державним святом і вихідним днем.

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Великої кількості традицій і обрядів дотримувалися в це свято. А деякі збереглися і до наших днів. Також на 14 жовтня люди уважно спостерігали за природою і за прикметами робили прогноз, якою буде осінь і майбутня зима.

Погода на Покрову, 14 жовтня

14 жовтня в Київ прийде легке потепління. Хороша і сонячна погода на свята забезпечена. На зміну циклону прийде антициклон. У Києві буде без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві денна температура очікується +10 +12 градусів, а нічна 4-6 тепла.

Прогноз погоди в Києві на 14 жовтня
Прогноз погоди в Києві на 14 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

Прикмети на свято Покрови 14 жовтня

  • Одна з головних народних прикмет свідчить: чим більше снігу буде на Покрову, тим більше весіль зіграють в цьому році.
  • За народними спостереженнями: який Покров — така й зима.
  • Звідки в день Покрови дме вітер, з тієї сторони прийдуть перші морози.
  • Якщо на Покрову відлітають журавлі, зима буде ранньою і холодною.

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