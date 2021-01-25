Синоптики попередили киян про погіршення погоди: сильний вітер, дощ і сніг

Завтра, 26 січня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1-й рівень небезпечності, жовтий).

Реклама

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На дорогах столиці у вівторок подекуди ожеледиця. Також буде хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ із переходом у сніг, температура вночі та вдень 2-4 °С тепла.

Синоптики нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Реклама

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав де в Україні зіпсується погода цього тижня і де будуть сніг, хуртовини та дощі.

Раніше ми повідомляли, що синоптики дали прогноз на лютий. Останній місяць зими відзначиться погодними гойдалками, ситуація змінюватиметься чи не кожні два-три дні. Але морозів до -20 більше не буде, кажуть синоптики. Потепління днями відчують жителі всіх регіонів країни.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама