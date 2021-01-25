Русский
$ 28,16
34,25
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Синоптики попередили киян про погіршення погоди: сильний вітер, дощ і сніг

25 січня, 20:31

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У столиці оголошено 1-й рівень небезпеки

Завтра, 26 січня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1-й рівень небезпечності, жовтий).

Реклама

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На дорогах столиці у вівторок подекуди ожеледиця. Також буде хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ із переходом у сніг, температура вночі та вдень 2-4 °С тепла.

Синоптики нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Реклама

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав де в Україні зіпсується погода цього тижня і де будуть сніг, хуртовини та дощі.

Раніше ми повідомляли, що синоптики дали прогноз на лютий. Останній місяць зими відзначиться погодними гойдалками, ситуація змінюватиметься чи не кожні два-три дні. Але морозів до -20 більше не буде, кажуть синоптики. Потепління днями відчують жителі всіх регіонів країни.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

негода погода в Києві сильний вітер сніг з дощем

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від
Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від "АТБ"Інші новини
"А давайте без суржику". Якою мовою розмовляють продавці і поліція – відеоексперіментВлада
Білборди з нецензурною лайкою
Білборди з нецензурною лайкою "з'явилися" у Києві. У КМДА пояснили скандальні фотоІнші новини
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)
Як Київ святкує Водохреще в парку Партизанської слави (фото)Інші новини
Довелося втихомирювати наручниками: як поліція зупинила п'яного заступника міністра
Довелося втихомирювати наручниками: як поліція зупинила п'яного заступника міністраПолітика
Кличко занурився в ополонку біля парку
Кличко занурився в ополонку біля парку "Дружби Народів" (відео)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти