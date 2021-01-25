Синоптики попередили киян про погіршення погоди: сильний вітер, дощ і сніг

Завтра, 26 січня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1-й рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
На дорогах столиці у вівторок подекуди ожеледиця. Також буде хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ із переходом у сніг, температура вночі та вдень 2-4 °С тепла.
Синоптики нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав де в Україні зіпсується погода цього тижня і де будуть сніг, хуртовини та дощі.
Раніше ми повідомляли, що синоптики дали прогноз на лютий. Останній місяць зими відзначиться погодними гойдалками, ситуація змінюватиметься чи не кожні два-три дні. Але морозів до -20 більше не буде, кажуть синоптики. Потепління днями відчують жителі всіх регіонів країни.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк